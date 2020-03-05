Аттестацию для специалистов строительного контроля провели федеральные дорожники

Это традиционный перед началом сезона допуск к проведению строительного контроля на объектах ФКУ Упрдор «Прибайкалье», сообщают в пресс-службе ведомства.

Формат экзамена в этом году изменён. 30 специалистов организаций, осуществляющих строительный контроль на объектах строительства и капитального ремонта федеральных трасс Иркутской области, разделили на группы.

Инженеры-резиденты, геодезисты, и лаборанты ответили на вопросы по своим профильным направлениям. Представители ФКУ Упрдор «Прибайкалье», как члены комиссии, отметили: для грамотного осуществления надзора за работами сотруднику стройконтроля важно оперировать теоретическими сведениями. Выбранная форма экзамена поможет освежить их в памяти и закрепить в момент коллективного обсуждения сложных вопросов.

А также аттестация позволяет вовремя выявить и устранить пробелы в знаниях, особенно с учётом значительных изменений в системе нормативного обеспечения работ и требований к дорожно-строительным материалам – в полную силу вступил технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».

Вторую часть аттестации проведут уже весной, по стандартной схеме. Перед тем, как приступить к работе, группы кураторов от стройконтроля пройдут аттестацию по объектам, на которых они закреплены. Это условие прописано в государственных контрактах федерального заказчика.