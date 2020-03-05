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Декада «Центры занятости на предприятии» пройдет в Иркутской области

5 марта 2020

С 10 по 20 марта в регионе пройдут выездные дни органов занятости на предприятия Приангарья, сообщают в областной администрации.

Специалисты проведут для работодателей консультации по вопросам трудового законодательства, проинформируют о состоянии рынка труда и о возможном проведении совместных мероприятий. 

С программой декады, информацией об адресах и контактных телефонах можно будет ознакомиться в новостной ленте территориального Центра занятости населения на сайте министерства труда и занятости Иркутской области.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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