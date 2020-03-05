Декада «Центры занятости на предприятии» пройдет в Иркутской области

С 10 по 20 марта в регионе пройдут выездные дни органов занятости на предприятия Приангарья, сообщают в областной администрации.
Специалисты проведут для работодателей консультации по вопросам трудового законодательства, проинформируют о состоянии рынка труда и о возможном проведении совместных мероприятий.
С программой декады, информацией об адресах и контактных телефонах можно будет ознакомиться в новостной ленте территориального Центра занятости населения на сайте министерства труда и занятости Иркутской области.