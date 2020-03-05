В Иркутской области стартовали курсы переобучения для женщин в декрете

Согласно проекту, женщины, находящиеся в декретном отпуске могут бесплатно пройти переобучение и повышение квалификации, сообщает в городской администрации.

Желающим участвовать в проекте необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства и представить паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие их трудовую деятельность, если они работают.

Длительность обучения занимает в среднем до трех месяцев. Курсы проводятся как в высших учебных заведениях, так и в учреждениях среднего профессионального образования. По желанию обучение проводится по очной (дневной или вечерней), очно-заочной формам обучения, а также с применением электронного обучения, дистанционно.

– В рамках реализации национального проекта женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, не состоящим в трудовых отношениях, предусмотрена ежемесячная стипендии. Выплаты производятся на период обучения. Размер стипендии для южных территорий составляет 14,4 тысяч рублей, для северных – 15,5 тысяч рублей, – отметила министра труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.

Под конкретного ученика формируется программа обучения, которая будет для него интересной и удобной. 77 женщин из Иркутска, Братска и Нижнеудинска уже приступили к занятиям. Наиболее востребованные профессии для обучения: повар, специалист по маникюру, бухгалтер, дизайнер интерьера, младший воспитатель, инспектор по кадрам, «Технология швейного производства», «Современная фотография и программное обеспечение для обработки фотографий».

Также востребованным является изучение программ: «1С:Бухгалтерия», автоматизация бухгалтерского, кадрового, складского учета, «1С: Предприятие», организация делопроизводства и документооборота, «Складское дело со знанием 1С: Управление торговлей». Порядка 60% женщин после переобучения планируют трудоустройство по полученным специальностям.

Общая сумма финансирования проекта в год составляет 42 млн рублей, из них 1,7 млн рублей – средства областного бюджета. В 2020 году планируется направить на обучение более 700 женщин.