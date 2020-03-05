Право на льготы по земельному налогу имеют более 170 тыс. жителей Иркутской области

В прошлом году 172 тыс. жителей Иркутской области предоставлены вычеты и льготы по земельному налогу на общую сумму 71 млн рублей, сообщают в ФНС.

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации для определенных категорий физических лиц предусмотрен налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу по данному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка, из находящихся в собственности, постоянном или бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщика.

Право на него имеют инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны и инвалиды войны и боевых действий, граждане, подвергшиеся радиационному воздействию, пенсионеры и предпенсионеры (соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31.12.2018 года), граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, и другие.

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные льготы. В некоторых муниципалитетах для льготных категорий плательщиков установлен дополнительный вычет в размере 500 тыс. рублей или отдельные категории граждан (ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей – инвалидов) полностью освобождены от уплаты земельного налога.