В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать розовое вино

Еще до покупки можно определить, насколько хорошо чувствует себя вино в бутылке: желтоватый оттенок будет свидетельствовать об окислении. Качественное розовое вино должно иметь цвет в широкой гамме от бледного лососевого цвета до яркого розового.

Продаются розовые вина обычно в прозрачных бутылках из белого стекла. Так производитель показывает цвет своего вина «во всей красе». Но не стоит забывать, что один из главных врагов любого вина – это прямые солнечные лучи. При выборе вин в магазине обратите внимание, не попадает ли дневной свет на полку с розе.

Что касается цен на розовые вина, на мировом рынке уже известны образцы, за которые ценители вин готовы платить по несколько сотен долларов. Розовые вина даже выдерживают в дубовых бочках, подают к блюдам со сложными вкусами. Розе – один из трендов потребления на рынках США и Великобритании. Существуют даже движения «мужчин – поклонников розовых вин».

В России пока «премиальных» розе немного, производятся они ограниченными тиражами, и найти их далеко не просто. Наиболее распространены недорогие розовые вина.

– К розовым винам, как ни к одной другой категории, применимо правило: «пить сейчас». Недорогие позиции лучше всего покупать не позднее чем через год-полтора после сбора урожая. Вина 2019 года пока на полках представлены не слишком широко, и стоит ориентироваться на урожай 2018 года, который как раз и оценили наши дегустаторы. Ищите самый свежий винтаж из имеющихся в продаже, ориентируйтесь на географические индикаторы «Вино защищенного географического указания (ЗГУ)» и «Вино защищенного наименования места происхождения (ЗНМП)». Это знак того, что вино произведено на 100% из российского винограда. Плюсом может быть указание на этикетке сорта винограда, – советует руководитель рабочей группы Роскачества по составлению винного гида Артур Саркисян.