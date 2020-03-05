Новости

Все билеты S7 Airlines, приобретенные с 5 марта по 10 апреля, можно будет вернуть

5 марта 2020

S7 Airlines предлагает пассажирам возможность оформить возврат полной стоимости авиабилетов, если они примут решение скорректировать свои планы на путешествие, сообщают в пресс-службе перевозчика. 

Пассажиры смогут вернуть авиабилеты, приобретенные в период с 5 марта по 10 апреля, вне зависимости от тарифа. Предложение доступно на всех рейсах S7 Airlines и авиакомпаний-партнеров без ограничений по дате перелета.  

«Мы понимаем, что ситуация с распространением вируса не позволяет нашим пассажирам планировать путешествия так, как им хотелось бы. Как раз сейчас многие думают о летнем отдыхе и переживают, что поездку придется отменить. Мы хотим дать пассажирам возможность менять свои планы в случае необходимости», – говорит Антон Еремин, генеральный директор S7 Group. 

В случае возврата приобретенных в этот период авиабилетов, будет взиматься только сервисный сбор – 1000 рублей за один авиабилет.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

SHENE ювелир: Украшения – на века
«Ювелирный гардероб», «Карты желаний» и новинки моды: SHENE ювелир приглашает на мастер-классы
Украшения – на века. Традиция дарить драгоценности не исчезла, а заиграла новыми гранями
Современные Фаберже. Как создавался бренд Mousson Atelier
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании