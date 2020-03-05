В Октябрьском округе Иркутска в 2020 году благоустроят 20 дворов

Территории будут благоустраиваться комплексно с заменой асфальта, обустройством детских и спортивных площадок, парковок и линий освещения, сообщают в городской администрации.
– По условиям реализации проекта все работы, от проектирования до приемки, выполняются при участии горожан. Дворы для реконструкции выбирались по заявкам жителей, проекты благоустройства также разрабатывались с учетом их пожеланий. Первоочередная задача при благоустройстве объектов – жесткий контроль на всех этапах работ, – подчеркнул Владимир Преловский.
Кроме комплексного благоустройства на территории округа будут выполняться работы по «минимальному перечню». Ремонт включает в себя асфальтирование дорожных проездов, парковочных карманов, тротуаров с заменой бордюрного камня и другие виды работ. Сейчас ведутся работы по завершению формирования списка объектов, которые обновят в этом году.
Комитет по управлению Октябрьским округом администрации Иркутска напоминает, что для включения двора в программу «Формирование комфортной городской среды» жителям необходимо самостоятельно подать заявки в Комитет. Подробную информацию по условиям участия в программе можно получить по адресу: ул. Декабрьских Событий, 27, каб. 14, тел. 52-03-20.
Дворовые территории, в которых будет выполнено комплексное благоустройство:
- ул. Красноказачья, 70
- ул. Карла Либкнехта, 251
- ул. Байкальская, 137
- ул. Цимлянская, 19
- ул. Депутатская, 39
- ул. Депутатская, 41-а
- ул. Коммунистическая, 78
- ул. Трудовая, 130
- ул. Депутатская, 27
- ул. Станиславского, 1
- ул. Дальневосточная, 57-а
- ул. Байкальская, 322
- ул. Маршала Жукова, 12
- ул. Маршала Жукова, 13 б/с А, Б, В, Г, Д, З, И
- ул. Лыткина, 42
- ул. Байкальская, 334
- ул. Байкальская, 332
- ул. Байкальская, 330
- ул. Байкальская, 244/3-6
- ул. Байкальская, 310