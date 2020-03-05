В Октябрьском округе Иркутска в 2020 году благоустроят 20 дворов

Территории будут благоустраиваться комплексно с заменой асфальта, обустройством детских и спортивных площадок, парковок и линий освещения, сообщают в городской администрации.

– По условиям реализации проекта все работы, от проектирования до приемки, выполняются при участии горожан. Дворы для реконструкции выбирались по заявкам жителей, проекты благоустройства также разрабатывались с учетом их пожеланий. Первоочередная задача при благоустройстве объектов – жесткий контроль на всех этапах работ, – подчеркнул Владимир Преловский.

Кроме комплексного благоустройства на территории округа будут выполняться работы по «минимальному перечню». Ремонт включает в себя асфальтирование дорожных проездов, парковочных карманов, тротуаров с заменой бордюрного камня и другие виды работ. Сейчас ведутся работы по завершению формирования списка объектов, которые обновят в этом году.

Комитет по управлению Октябрьским округом администрации Иркутска напоминает, что для включения двора в программу «Формирование комфортной городской среды» жителям необходимо самостоятельно подать заявки в Комитет. Подробную информацию по условиям участия в программе можно получить по адресу: ул. Декабрьских Событий, 27, каб. 14, тел. 52-03-20.

Дворовые территории, в которых будет выполнено комплексное благоустройство: