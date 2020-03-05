Банк «Открытие» вошел в топ-3 ипотечных банков страны

Банк «Открытие» поднялся на третье место среди российских банков по выдачам ипотечных кредитов в январе 2020 года. Об этом свидетельствует обзор рынка аналитического центра «Русипотека». В январе 2020 года российские банки совокупно выдали 192,8 млрд руб. ипотеки, из которых 10 млрд – выдачи банка «Открытие». Это соответствует доле рынка 5,2%.

По размеру портфеля (167,5 млрд рублей) банк «Открытие» сохранил свои позиции в десятке крупнейших ипотечных банков России и долю рынка в 2%. По итогам 2019 года «Открытие» заняло 4 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков «Русипотеки», поднявшись за год на сразу 4 позиции вверх.

«Мы внимательно следим за рынком и предпочтениями наших клиентов, всегда стремимся обеспечить наиболее привлекательные условия и удобный сервис. Постоянное совершенствование процессов, специальные предложения для клиентов и развитие дистанционных каналов позволяют нам не снижать темпы роста бизнеса и укреплять свои позиции в числе лидеров рынка ипотечного кредитования», - отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».