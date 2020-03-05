Почти 60% российских женщин хотели бы получить на 8 марта от коллег подарочные сертификаты

58% опрошенных сотрудниц российских компаний предпочти бы получить от своих коллег на 8 марта подарочные сертификаты в магазины косметики и салоны красоты. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», которые провели исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование. Медицина».

Специалисты опросили сотрудниц 100 российских компаний (с оборотом от 100 млн руб. в год) в возрасте от 25 до 55 лет. Опрос показал, что более половины женщин хотели бы выбрать подарок на 8 марта самостоятельно, поэтому они предпочли бы получить от своих коллег-мужчин подарочные сертификаты. Еще 20% обрадовались бы букету цветов. 12% опрошенных сказали, что мечтают о каком-нибудь сюрпризе от коллег, например, о праздничном столе. Еще 10% участниц опроса не отказались бы на праздник от коробки хороших конфет или кондитерского набора.

Отвечая на вопрос о том, какие цветы женщины хотели бы получить на праздник, 37% высказались за цветочные композиции, которые украшали бы рабочее место еще, как минимум, в течение недели. 25% отдали предпочтение тюльпанам, 19% – мимозе. Еще 10% назвали другие цветы – розы, герберы, пионы. А 9% признались, что не любят букеты цветов и предпочли бы растение в горшке, которое они бы оставили на рабочем месте, или вообще не получать цветы на праздник.

«Как показывает исследование, работающие женщины традиционно ждут праздника и сюрпризов, – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». – Интересно, что многие предпочитают участвовать в выборе подарка и поэтому хотят получить подарочные сертификаты. Что касается цветочных предпочтений, хочется отметить заботу некоторых женщин об окружающей среде и их готовность отказаться от букетов срезанных цветов. Тем более, что цветы в горшках создадут уют в офисе еще на долгие месяцы».