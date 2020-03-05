Сбербанк провел в Нижнеудинске «Круглый стол» с предпринимателями

В Нижнеудинске по инициативе Байкальского банка ПАО Сбербанк состоялся «Круглый стол» с участием представителей банка, администрации г. Нижнеудинска и предпринимательского сообщества муниципалитета. Стороны обсудили механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, предложения по оптимизации сотрудничества.

Сергей Слиган, заместитель управляющего Братским отделением Сбербанкам: «Наш банк заинтересован в развитии экономического потенциала Нижнеудинска и других территорий, пострадавших от ЧС, ведь малый бизнес и индивидуальные предприниматели здесь оказывают значительную поддержку муниципальным бюджетам и важным социальным решениям. Наводнение осложнило жизнь не только жителей, но и бизнеса. Сбербанком был разработан ряд мер в поддержку пострадавших территорий, проводилась работа и с представителями малого и среднего бизнеса. Сегодня нам было важно оценить эффективность проведенной работы, услышать актуальную проблематику нижнеудинских предпринимателей. Порадовало то, что после наводнения фокус предпринимателей вернулся к развитию бизнеса».

Эксперты Байкальского Банка Сбербанка ответили на вопросы участников «круглого стола» о тарифах обслуживания малого бизнеса в банке, процедуре оформления льгот, обсудили взаимные предложения по дальнейшему взаимодействию.

Особый интерес у предпринимателей Нижнеудинска вызвала презентация сервисов и продуктов эко - системы Сбербанка, в частности — приложение DocDoc. Этот сервис сейчас активно набирает популярность среди жителей Иркутской области, по сравнению с 2018-м годом в прошлом году востребованность медицинских онлайн-консультаций выросла почти в три раза. Иркутск уже вошел в топ-10 российских городов по востребованности телемедицины в 2019 году. Предприниматели Нижнеудинска также отметили актуальность онлайн консультаций медицинских специалистов.

Справка. По данным региональных властей, в подтопленных районах зоны ЧС летом 2019 г. оказались более 400 предпринимателей Иркутской области, ущерб их бизнесу оценивался в 1,6 миллиарда рублей. В помощь пострадавшим Сбербанком был введен особый порядок по реструктуризации ранее выданных кредитов. Предпринимателям, чей бизнес пострадал в результате наводнения было предложено:

- снижение процентных ставок по кредитам на срок действия кредитного обязательства до уровня действующих процентных ставок по аналогичным продуктам (если % ставка по кредитному обязательству Заемщика была выше действующих в Банке);

-установление льготного периода по кредиту – перенос платежей на 12 месяцев и прощение процентных платежей, которые накопятся за этот период / установление 0% ставки в течение срока действия льготного периода;

- увеличение общего срока кредитования в рамках реструктуризации по кредитам на период до 24 месяцев.

По данным на 4 марта 2020 г. предложением Сбербанка воспользовались 47 предпринимателей (14 из них- предприниматели г. Нижнеудинска), им была одобрена реструктуризация на общую сумму кредитов - 96 млн. рублей. С 1 июля 2019 г. в Сбербанке также было открыто 276 расчетных счета для пострадавших предпринимателей, на эти счета им перечислялись субсидии. Весь период действия режима ЧС банк продолжал и выдачу кредитов на развитие бизнеса - с 1 июля 2019 г. предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории зоны ЧС, было выдано 83 кредита на сумму 87 млн. рублей.