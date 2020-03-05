Дорожную карту развития туризма в Бурятии презентовал партнер Сбербанка - «Strategy Partners»

Партнер Сбербанка – аналитическая компания «Strategy Partners» презентовал Главе Республики Бурятия Алексею Цыденову проект Дорожной карты развития туризма в республике.

Подготовка Дорожной карты проводилась в рамках реализации соглашения о создании и реализации комплексного плана инфраструктурного развития и продвижения туризма республики, подписанного Сбербанком и Правительством в декабре 2019 года. С момента подписания были проведены 3 рабочие группы, 2 стратегические сессии с участием представителей органов власти республики и бизнеса, общественных деятелей и экологов региона. Фокус внимания был акцентирован на три направления - «Развитие транспортной инфраструктуры», «Стратегия продвижения турпродукта», «Инфраструктура размещения туристов». Презентация итоговой Дорожной карты развития туризма в Бурятии запланирована на конец марта 2020 года.

Евгения Найденова, руководитель проектной группы «Южное побережье Байкала» Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Участники рабочих групп провели большую практическую работу. На каждой встрече мы решали вопросы создания перспективных туристических продуктов, рассматривали идеи и инициативы по продвижению туристического кластера. На основе итогов, полученных в процессе мозговых штурмов, эксперты компании «Strategy Partners» подготовили проект дорожной карты».

Дорожную карту презентовал руководитель экспертного направления АО «Strategy Partners Group» Сергей Лозинский:

«Бурятия должна стать для туриста местом получения энергии. В состав этого бренда войдет и экологическая, и этническая составляющая. Мы разработали проекты новой модели продвижения региона, его туристической и транспортной инфраструктур. Для практической реализации новой стратегии, в первую очередь, понадобится привлечение инвестиций в туристический сектор, во-вторых - вовлечение населения. Важно, чтобы местные жители более дружелюбно и позитивно относилось к туристам, понимая, что это вклад в экономику, а также развитие компетенций туристических кампаний и повышение туристических активов».

В рамках реализации представленной Дорожной карты Правительство Республики Бурятия совместно со Сбербанком и Правительством Иркутской области в июне 2020 года планирует проведение Road show туристского потенциала Республики Бурятия и Иркутской области под объединенным брендом «Байкал», с конкретными предложениями для потенциальных инвесторов и презентацией мер государственной поддержки проектов.