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В Иркутске назвали адреса дворов в Октябрьском округе, где проведут комплексное благоустройство

5 марта 2020

В Октябрьском округе Иркутска в 2020 году по проекту формирования комфортной городской среды планируется комплексно благоустроить 20 дворов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

 В этих дворах будут менять асфальт, обустраивать детские и спортивные площадки, парковки и линии освещения.

 – По условиям реализации проекта все работы, от проектирования до приемки, выполняются при участии горожан. Дворы для реконструкции выбирались по заявкам жителей, проекты благоустройства также разрабатывались с учетом их пожеланий. Первоочередная задача при благоустройстве объектов – жесткий контроль на всех этапах работ, – сказал глава округа Владимир Преловский.

 Дворовые территории, в которых будет выполнено комплексное благоустройство:

  •  ул. Красноказачья, 70;
  •  ул. Карла Либкнехта, 251;
  •  ул. Байкальская, 137;
  •  ул. Цимлянская, 19;
  •  ул. Депутатская, 39;
  •  ул. Депутатская, 41-а;
  •  ул. Коммунистическая, 78;
  •  ул. Трудовая, 130;
  •  ул. Депутатская, 27;
  •  ул. Станиславского, 1;
  •  ул. Дальневосточная, 57-а;
  •  ул. Байкальская, 322;
  •  ул. Маршала Жукова, 12;
  •  ул. Маршала Жукова, 13 б/с А, Б, В, Г, Д, З, И;
  •  ул. Лыткина, 42;
  •  ул. Байкальская, 334;
  •  ул. Байкальская, 332;
  •  ул. Байкальская, 330;
  •  ул. Байкальская, 244/3-6;
  •  ул. Байкальская, 310.

 Кроме комплексного благоустройства на территории округа будут выполняться работы по «минимальному перечню». Ремонт включает в себя асфальтирование дорожных проездов, парковочных карманов, тротуаров с заменой бордюрного камня и другие виды работ. Сейчас ведутся работы по завершению формирования списка объектов, которые обновят в этом году.

 Комитет по управлению Октябрьским округом администрации Иркутска напоминает, что для включения двора в программу «Формирование комфортной городской среды» жителям необходимо самостоятельно подать заявки в комитет.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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