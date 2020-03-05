В Иркутске назвали адреса дворов в Октябрьском округе, где проведут комплексное благоустройство

В Октябрьском округе Иркутска в 2020 году по проекту формирования комфортной городской среды планируется комплексно благоустроить 20 дворов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В этих дворах будут менять асфальт, обустраивать детские и спортивные площадки, парковки и линии освещения.

– По условиям реализации проекта все работы, от проектирования до приемки, выполняются при участии горожан. Дворы для реконструкции выбирались по заявкам жителей, проекты благоустройства также разрабатывались с учетом их пожеланий. Первоочередная задача при благоустройстве объектов – жесткий контроль на всех этапах работ, – сказал глава округа Владимир Преловский.

Дворовые территории, в которых будет выполнено комплексное благоустройство:

ул. Красноказачья, 70;

ул. Красноказачья, 70; ул. Карла Либкнехта, 251;

ул. Карла Либкнехта, 251; ул. Байкальская, 137;

ул. Байкальская, 137; ул. Цимлянская, 19;

ул. Цимлянская, 19; ул. Депутатская, 39;

ул. Депутатская, 39; ул. Депутатская, 41-а;

ул. Депутатская, 41-а; ул. Коммунистическая, 78;

ул. Коммунистическая, 78; ул. Трудовая, 130;

ул. Трудовая, 130; ул. Депутатская, 27;

ул. Депутатская, 27; ул. Станиславского, 1;

ул. Станиславского, 1; ул. Дальневосточная, 57-а;

ул. Дальневосточная, 57-а; ул. Байкальская, 322;

ул. Байкальская, 322; ул. Маршала Жукова, 12;

ул. Маршала Жукова, 12; ул. Маршала Жукова, 13 б/с А, Б, В, Г, Д, З, И;

ул. Маршала Жукова, 13 б/с А, Б, В, Г, Д, З, И; ул. Лыткина, 42;

ул. Лыткина, 42; ул. Байкальская, 334;

ул. Байкальская, 334; ул. Байкальская, 332;

ул. Байкальская, 332; ул. Байкальская, 330;

ул. Байкальская, 330; ул. Байкальская, 244/3-6;

ул. Байкальская, 244/3-6; ул. Байкальская, 310.

Кроме комплексного благоустройства на территории округа будут выполняться работы по «минимальному перечню». Ремонт включает в себя асфальтирование дорожных проездов, парковочных карманов, тротуаров с заменой бордюрного камня и другие виды работ. Сейчас ведутся работы по завершению формирования списка объектов, которые обновят в этом году.

Комитет по управлению Октябрьским округом администрации Иркутска напоминает, что для включения двора в программу «Формирование комфортной городской среды» жителям необходимо самостоятельно подать заявки в комитет.