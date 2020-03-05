В Иркутске назвали адреса дворов в Октябрьском округе, где проведут комплексное благоустройство
5 марта 2020
В Октябрьском округе Иркутска в 2020 году по проекту формирования комфортной городской среды планируется комплексно благоустроить 20 дворов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В этих дворах будут менять асфальт, обустраивать детские и спортивные площадки, парковки и линии освещения.
– По условиям реализации проекта все работы, от проектирования до приемки, выполняются при участии горожан. Дворы для реконструкции выбирались по заявкам жителей, проекты благоустройства также разрабатывались с учетом их пожеланий. Первоочередная задача при благоустройстве объектов – жесткий контроль на всех этапах работ, – сказал глава округа Владимир Преловский.
Дворовые территории, в которых будет выполнено комплексное благоустройство:
- ул. Красноказачья, 70;
- ул. Карла Либкнехта, 251;
- ул. Байкальская, 137;
- ул. Цимлянская, 19;
- ул. Депутатская, 39;
- ул. Депутатская, 41-а;
- ул. Коммунистическая, 78;
- ул. Трудовая, 130;
- ул. Депутатская, 27;
- ул. Станиславского, 1;
- ул. Дальневосточная, 57-а;
- ул. Байкальская, 322;
- ул. Маршала Жукова, 12;
- ул. Маршала Жукова, 13 б/с А, Б, В, Г, Д, З, И;
- ул. Лыткина, 42;
- ул. Байкальская, 334;
- ул. Байкальская, 332;
- ул. Байкальская, 330;
- ул. Байкальская, 244/3-6;
- ул. Байкальская, 310.
Кроме комплексного благоустройства на территории округа будут выполняться работы по «минимальному перечню». Ремонт включает в себя асфальтирование дорожных проездов, парковочных карманов, тротуаров с заменой бордюрного камня и другие виды работ. Сейчас ведутся работы по завершению формирования списка объектов, которые обновят в этом году.
Комитет по управлению Октябрьским округом администрации Иркутска напоминает, что для включения двора в программу «Формирование комфортной городской среды» жителям необходимо самостоятельно подать заявки в комитет.