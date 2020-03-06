Готова ли Иркутская область к «выравниванию» энерготарифов?

Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, с инициативой введения которой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, может появиться в России уже в первой половине 2021 года. Она предполагает выравнивание расценок в регионах как минимум до средних по стране (3,4 рубля за 1 кВт/ч), сообщают «Известия». В Иркутской области, где самые низкие в стране энерготарифы, тема «выравнивания» традиционно вызывает бурную дискуссию.

Нужны ли единые тарифы для разных регионов? Правильная ли это идея? Готова ли Иркутская область – население, промышленность, малый бизнес – к росту тарифов? Представители бизнес-сообщества прокомментировали ситуацию для SIA.RU.

Что произошло?

«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой госполитике формирования энерготарифов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора по экономике и финансам компании Павла Гребцова.

«В настоящее время единые – котловые – тарифы на услуги по передаче электрической энергии на одном уровне напряжения могут различаться в несколько раз в зависимости от субъекта РФ», – сказал Гребцов. Например, тарифы на передачу электроэнергии в Иркутской области в 3,8 раза ниже, чем в соседней Бурятии и в восемь раз ниже, чем в Республике Тыва.

«Такой значительный разрыв создает дискриминационные условия для потребителей услуг по передаче электрической энергии и является экономическим барьером для инвестиционных вложений в развитие субъектов РФ, на территории которых установлен высокий тариф», – подчеркнул Гребцов.

«У российских регионов 20 лет не было одинаковых тарифов»

Идея уравнять тарифы не нова, у российских регионов уже 20 лет нет одинаковых тарифов и, как показала практика за эти годы, задача оказалась нерешаемой, слишком много социальных рисков, говорит экономический наблюдатель:

– Можно посмотреть историю выравнивания тарифов на Дальнем Востоке в последние годы. Весьма показательно, как это происходит.

В новости, если быть точным, идет речь о котловых тарифах, а это, для понимания, только одна из нескольких составляющих тарифа, – говорит эксперт. – Стоимость электроэнергии (тарифа) складывается из следующих четырех составляющих: стоимость производства электроэнергии (мощности) + стоимость передачи электроэнергии (мощности) + инфраструктурные платежи + сбытовая надбавка. Стоимость передачи электроэнергии (мощности) по-другому называется котловой тариф на передачу.

Означает ли это, что, поднимая тариф по одной из частей, итоговый тариф вырастет в разы? Нет.

Далее, по новости, зависит ли от уровня тарифа инвестиционная привлекательность региона? Весьма условно. Посмотрите рейтинг инвестиционно-привлекательных регионов России. Кто в топ-5? Прямой зависимости от низких тарифов нет.

Есть ли основания для поднятия тарифов на передачу электроэнергии?

Да, есть. Рост тарифа последние пять лет закладывается только на уровень инфляции. В результате – большинство сетевых компаний сейчас убыточны. Можно посмотреть их годовые отчеты, они в открытом доступе.

Что касается тарифов для бизнеса и для населения – это две совершенно разные истории. У бизнеса уже много лет нет единых тарифов, все платят по-разному.

Цена для потребителей – юридических лиц является нерегулируемой – в отличие от тарифов, установленных Региональной энергетической комиссией для населения. Что означает «нерегулируемая»? То, что в составе цены потребители помимо регулируемых составляющих – тарифа на услуги по передаче электроэнергии, сбытовой надбавки гарантирующего поставщика и стоимости услуг инфраструктурных организаций – оплачивают и стоимость покупки электроэнергии, и мощности на оптовом рынке, цена на которые формируется под влиянием рыночных факторов и, соответственно, не является постоянной величиной. Тариф для крупного промышленного предприятия отличается от тарифа для киоска с фруктами. Но при этом условно тариф для киоска с фруктами в Бурятии и Иркутской области, которые оба покупают энергию с рынка, сейчас примерно одинаков.

Что касается населения, то в данном случае устанавливаются фиксированные тарифы. Низкий тариф в Иркутской области покрывается перекрестным субсидированием от гигантов промышленности, это в среднем 4-5 млрд рублей в год. Тариф для населения утверждает служба по тарифам. Что это означает? В этом вопросе всё зависит от воли государства. Если будет желание государства – могут сделать тариф и 2 рубля, и 22 рубля. Но в этом году выборы губернатора, впереди выборы в Госдуму, поэтому я скептически отношусь к возможности принятия такого решения в ближайшее время. Социальные риски велики.

И, кстати, о сроках появления новой тарифной госполитики, о 2021 годе. Напомню, что служба по тарифам Иркутской области издала приказ в декабре 2019 года, по которому установлен тариф 1,17 руб./кВт ч, а для сельского населения 0,819 руб./кВт ч, он будет действовать с 1 июля 2020 года до 1 июля 2021 года, как минимум.

В то же время, надо понимать, что отсутствие роста тарифа на электроэнергию – мнимая радость с точки зрения развития производственных и сетевых мощностей, развития территории. Отсутствие инвестиций равняется ветхости и аварийности.

В целом, довольно странно видеть рассуждения Россетей об Иркутской области, где у компании нет активов. Возможно, это говорит, о том, что мы на пороге больших перемен.

«Если повысить тарифы для малого бизнеса, можно сразу заказывать панихиду»

Сама идея уравнять тарифы разным регионам неправильная, считает предприниматель Алексей Москаленко:

– В разных регионах различные условия и разный промышленный потенциал. Если они говорят о Тыве и Бурятии, то энергоемкость промышленности этих регионов несравнима с Иркутской областью. И, если тарифы поднять, то промышленная продукция, выпускаемая нашими предприятиями, сильно подорожает и может стать менее конкурентной.

Отсюда следует, что может уменьшиться налоговая база, рабочие места, поступления в бюджет, в том числе федеральный, из которого наши соседи получают различные субсидии. А уж если сравнивать тарифы с западными регионами и нашими столицами, то тогда надо и условия сравнивать, а не только тарифы.

Что касается малого бизнеса, он и так уже умирает. И если многократно повысить ещё и тарифы, то можно сразу заказывать панихиду.

О поддержке МСБ в последние годы, только ленивый не говорит, в том числе и спикер Совета Федерации, госпожа Матвиенко. Только вот не меняется ничего, бизнес мелкий вымирает. Власть бы свою работу отревизировала, когда законы принимала, губительные для бизнеса. И сейчас, судя по всему, идёт на поводу монополиста.

«Кому нужен локальный социальный взрыв?»

Энерготариф – сложная конструкция, состоящая из оптовых цен энергогенерации, наценки сетевых операторов, и в том числе за счет перекрестного субсидирования, говорит Роман Ищенко, председатель иркутского отделения «Деловая Россия». Тариф Иркутской области во многом обусловлен структурой генерации и потребления. Ровно, как и тарифы других регионов. По его мнению, с точки зрения федеральной власти, возможно, это адекватное стремление, выровнять условия для потребителей электроэнергии, но с точки зрения конкретных регионов, ситуация выглядит иначе:

– Должна ли Иркутская область получать компенсацию за тысячи гектаров затопленных территорий? Должна ли Иркутская область получать компенсацию за то, что при поднятии уровня воды при запуске ГЭС, смыло весь берег Листвянки (ред. – уровень Байкала поднялся на один метр), и местным жителям и гостям сегодня негде проводить время в отсутствии набережной? Сегодня регион получает эту компенсацию за счет более низкого энерготарифа. Нужно ли лишать регион этой компенсации?

Если рассуждать о готовности к повышению тарифов, то для большей части региональной промышленности логистическое проклятье является ключевой проблемой, а дешевый энерготариф единственным компенсационным преимуществом. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что для промышленности любое повышение – это смерть. А это значит, что экономика схлопнется, рабочие места исчезнут, население разорится и разъедется по другим регионам страны. Территория опустеет. А на пустую территорию приходят, как правило, другие желающие ее освоить.

Если говорить о росте тарифов для населения, то, как минимум, это локальный социальный взрыв. Кому он нужен? Не знаю.

«Не вижу убедительной аргументации в этом маневре с тарифами»

Повышение тарифов на электроэнергию не имеет под собой веского социально-экономического обоснования, но обслуживает интересы крупного бизнеса, уверен Сергей Чупров, доктор экономических наук, профессор:

– Жители нашей области знают, что эти тарифы удавалось сдерживать последние 4 года, было даже развернуто движение СТОПТАРИФ (ред. – pr-проект депутата одной из политических партий).

Что изменилось, почему вновь заговорили о повышении энерготарифов в Иркутской области? Сегодня горожане платят за электрическую энергию 1,11 рубля, жители сельской местности – 0,777 рубля. Сообщается, что с 1 июля этого года тариф для городского населения Приангарья вырастет и составит 1,17 руб./кВт ч, а для селян 0,819 руб./кВт ч. Этот тариф будет действовать с 1 июля 2020 года до 1 июля 2021 года

Мне не ведома реальная смета энергоемких, и прежде всего металлургических производств, расклад их расходов, но для наращивания конкурентоспособности своих продуктов их топ-менеджерам необходима дешевая электроэнергия, иначе могут пострадать продажи на мировом рынке.

Инициаторы и сторонники удорожания электроэнергии сетуют, что тарифы на передачу электроэнергии в Иркутской области в 3,8 раза ниже, чем в соседней Бурятии и в 8 раз ниже, чем в Республике Тыва. На мой взгляд, чистое лукавство. Можно огорчаться, но, если в силу объективных природных причин производство ряда товаров (например, сельскохозяйственных продуктов) в иных регионах дешевле, чем у нас, «бунтовать» против этого пустая затея. И если Иркутская область при строительстве крупнейших ГЭС безвозвратно потеряла часть своих природных богатств, разве ее население не достойно возмещения потерянных выгод тем, что имеет возможность пользоваться более дешевой электроэнергией?

Словом, не вижу убедительной аргументации в этом маневре с тарифами на электрическую энергию. В нем властвуют коммерческие мотивы компаний, но не забота о благосостоянии населения Иркутской области. А с вынужденными затратами на электроэнергию нам придется экономить на покупке других товаров, что коснется их спроса и предложения на потребительском рынке и ухудшит ситуацию на нем. Тем самым бедность населения региона будет только расти.