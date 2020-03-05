Как изменился спрос на туристические направления под влиянием коронавируса и Эрдогана?

Сервис поиска и покупки туров онлайн Level.Travel изучил, как эпидемия коронавируса, рекомендации Ростотребнадзора и геополитические разногласия с Турцией сказались на спросе туристов на популярные курортные направления.

Кто выиграл от коронавируса

Лучше всего с точки зрения динамики продаж чувствуют себя курорты Таиланда и Арабских Эмиратов. По данным Level.Travel, спрос на ОАЭ, как и средний чек на туры сюда, остается стабильным на протяжении последних двух месяцев, а прирост продаж за минувшую неделю составил 89% год к году со средним чеком 65 800 рублей.

Интереснее ведет себя Таиланд. Спрос на туры сюда замер в конце января, в разгар тревожных новостей из Китая. В середине февраля средний чек на туры в Таиланд начал резко снижаться, а спрос расти. На конец февраля популярность Таиланда у туристов Level.Travel выросла на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек сократился на 20%. На данный момент спрос на направление начал стабилизироваться: интерес к Таиланду продолжает расти, но менее интенсивно (+65% на текущей неделе год к году), чем в феврале.

В конце прошлой недели начался активный рост спроса на Гоа. Его пока рано считать устоявшимся трендом, в первую очередь свою роль здесь сыграло появление горящих предложений и снижение цен: средний чек на туры в Гоа за минувшую неделю на Level.Travel сократился на 16%.

Кто проигрывает войну за туриста

Негативный тренд в последние дни возник в динамике спроса на туры в Турцию и на Кипр. Резкое снижение продаж Турции началось с 28 февраля и сохраняется по настоящий момент. За последние 7 дней спрос на туры в Турцию снизился на 35% относительно прошлой недели, а средний чек — на 13% — и составил всего 62 тысячи рублей. Спрос на Кипр снизился на 20% (неделя к неделе) при относительной стабильности среднего чека по направлению.

Интересно, что снижение спроса на зарубежные страны не сыграло в пользу российских курортов. Спрос и средний чек на направлении остаются стабильными в течение всего февраля и по настоящий день.

Сократился горизонт планирования

На всех популярных направлениях очевиден общий тренд — снижение горизонта планирования путешествий. Интерес туристов к горящим турам по низким ценам с вылетами в ближайшие дни, как не удивительно, остается по-прежнему высоким, а вот спрос на туры с вылетом более чем через 30 дней снижается. Очевидно, что опытные путешественники и прайсхантеры используют шанс отдохнуть по рекордно низким ценам прямо сейчас, а те, кому важна стабильность и планирование, откладывают покупку летнего отпуска в ожидании стабилизации ситуации.



Так, например, среди туров в Турцию, приобретенных за последние 7 дней, доля туров с вылетом позднее, чем через 30 дней со дня покупки, составляет 49%, тогда как в прошлом году аналогичный показатель равнялся 73%.