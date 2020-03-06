Сбербанк создал виртуальные букеты, которые можно подарить любимым женщинам, сохраняя цветы живыми

Сбербанк предлагает к 8 Марта дарить любимым цифровые цветы . Всего за несколько кликов можно отправить виртуальные 3D-букеты любимым женщинам, где бы они ни находились. Любой желающий может выбрать подходящий букет, имя девушки, поздравление и отправить ей подарок по электронной почте, в социальные сети или в мессенджер.

Быстро, красиво и экологично — цифровые букеты дополненной реальности помогут не только создать праздничное настроение, но и дать альтернативу тем, кто думает о сохранении природы и окружающей среды.

В то же время аналитики Сбербанка и IT-компании «Платформа ОФД» выяснили, какие цветы предпочитают дарить жители России в преддверии Международного женского дня.

Как и прежде, самыми популярными цветами остаются тюльпаны, хотя в этом году их купили на 12% меньше, чем в прошлом. Средний чек покупки тюльпанов (их чаще покупают в готовых букетах) составил 1080 руб., что на 29% меньше, чем в прошлом году в то же время.

На втором месте — розы, их также в этом году купили на 10% меньше, чем в прошлом, средний чек вырос на 10% и составил 650 руб.

На третьем — хризантемы. В этом году их приобрели на 48% больше, чем в прошлом, со средним чеком в 460 руб., что на 31% выше, чем в прошлом году в то же время.

Также заметно вырос спрос на лилии. В этом году объем их розничных продаж вырос в 2,1 раза. Средний чек покупателя лилий (чаще покупают одиночные цветы для составления букетов) составил 230 руб., что на 18% выше, чем в прошлом году в то же время.

Выше всего (более 2,5 тыс. руб. за одну покупку) затраты в категории цветочной продукции в таких регионах, как Тюменская область, ХМАО-Югра, Якутия, Тульская и Вологодская области. В Москве средний чек составляет 1,5 тыс. руб.

В канун Международного женского дня Сбербанк запустил специальный сервис, который поможет поздравить любимых с праздником с учетом их интересов и увлечений. Сервис предлагает различные идеи проведения праздника, из которых можно выбрать наиболее подходящий вариант.

Среди участников акции — сервисы экосистемы Сбербанка: служба доставки готовой еды Delivery Club, онлайн-кинотеатр Okko, такси «Ситимобил», маркетплейс «Беру», медицинский сервис DocDoc, сервис доставки продуктов «СберМаркет» и ресторанная платформа SberFood. К проекту также подключилось более 50 партнеров банка: компании Philips, Samsung, New Balance, Lamoda, Tefal, Henderson, Braun, Yves Roсher, Nintendo, MAC, Moulinex, Estee Lauder, Clinique и другие.

Действуют особые условия по банковским продуктам. Так, до 17 марта можно открыть промовклад «Лови весну» на 5 месяцев со ставкой 5%.

Также действуют скидки по страховым продуктам: «Страхование путешественников» (скидка 10%), «Защита дома» (10%), «Защита карт» (15%) и «Защита близких» (20%). Еще более выгодным становится приобретение двух и более страховых продуктов одновременно: «Страхование путешественников» обеспечит дальнейшую скидку 40% на «Защиту дома», а «Защита дома» — 50% на «Защиту карты». Покупка Индивидуального пенсионного плана дает возможность бесплатного чекапа.

Можно воспользоваться спецпредложением на сервисе POS-кредитования «Покупай» и принять участие в акции «Счастливая покупка» для участников программы лояльности «Спасибо со Сбербанком».