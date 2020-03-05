В 2020 году Сбербанк переведет в онлайн 20% продаж продуктов благосостояния

В 2020 году блок «Управление благосостоянием» Сбербанка переведет в онлайн-каналы 20% продаж и оцифрует как минимум три четверти сервисов постпродажного обслуживания клиентов. В диджитал будут выведены все продукты блока, продажа которых онлайн разрешена законодательно.

Совокупный объем сборов от онлайн-продаж продуктов благосостояния в 2019 году составил 12,4 млрд рублей — 5% от общего объема продаж блока.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Сбербанк сегодня — это полностью цифровая среда, и блок ʺУправление благосостояниемʺ много сделал на пути цифровой трансформации в 2019 году. В частности, на главной странице в мобильном приложении ʺСбербанк Онлайнʺ появился отдельный раздел ʺСтрахованиеʺ. Теперь клиентам доступна полная информация обо всех действующих договорах рискового страхования. Наша цель на 2020 год — перевести в онлайн 20% продаж, вывести в диджитал все продукты блока, продажа которых онлайн разрешена законодательно, и оцифровать как минимум три четверти сервисов постпродажного обслуживания клиентов».

Блок продолжает модернизировать продуктовую линейку, готовит к выводу на рынок несколько новых продуктов, работает над концепцией инвестиционных продуктов. Все новые продукты, которые блок предложит клиентам в 2020 году, с момента запуска будут доступны как офлайн, так и онлайн.

В частности, в ближайшее время в Сбербанк Онлайн появится возможность покупки паевых инвестиционных фондов «Сбербанк Управление Активами», оформления индивидуальных инвестиционных счетов с доверительным управлением, открытия индивидуальных пенсионных планов (ИПП) от НПФ Сбербанка. Среди новых страховых продуктов, которые блок предложит клиентам в ближайшее время, — программа «Спортивная защита» и продукт по страхованию домашних питомцев.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«До конца года у клиентов появится возможность онлайн-урегулирования убытков, продления и расторжения договоров страхования. Также станет доступным подключение к страховым продуктам дополнительных услуг, например бытовых сервисов либо услуг компаний экосистемы Сбербанка».