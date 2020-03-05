Блок «Управление благосостоянием» внес существенный вклад в общие бизнес-результаты Сбербанка в 2019 году

По итогам 2019 года активы блока «Управление благосостоянием» достигли 1,5 трлн рублей и выросли по сравнению с 2018 годом на 22% (по данным консолидированной отчетности Сбербанка по МСФО). Операционный доход блока составил 126 млрд рублей — 6,3% от общего операционного дохода банка. Значительно выросло и проникновение продуктов благосостояния в базу активных клиентов всех каналов продаж Сбербанка.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«В 2019 году блок ʺУправление благосостояниемʺ достиг всех намеченных финансовых показателей и существенно увеличил свой вклад в общие бизнес-результаты Группы Сбербанк. Активы под управлением блока выросли на 22% и достигли 1,5 трлн рублей. Блок обеспечил 6,3% от общего операционного дохода Сбербанка, в абсолютных цифрах этот показатель достиг 126 млрд рублей. Это очень достойный показатель, особенно с учетом того, что продукты благосостояния довольно сложные и исторически не пользуются таким же высоким спросом, как традиционные вклады или кредиты».

В 2019 году значительно увеличилось проникновение продуктов благосостояния в базу активных клиентов всех каналов продаж Сбербанка. Так, к концу 2019 года продукты блока были у 25% клиентов массового канала Сбербанка (21% годом ранее), у 24% клиентов канала «Сбербанк Премьер» (18%) и у 35% клиентов канала «Сбербанк Первый» (30%).

Все дочерние компании, которые входят в блок, продолжают удерживать лидирующие позиции на своих рынках.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«По итогам 2019 года мы занимаем первое место на рынках страхования жизни, имущества физических лиц, доверительного управления, обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения».

«Сбербанк Управление Активами» в конце прошлого года стала первой российской управляющей компанией, которая преодолела рубеж в 1 трлн рублей под управлением. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) с доверительным управлением, открытых в «Сбербанк Управление Активами», превысило 150 тысяч и стало рекордным показателем для российских управляющих компаний. Четыре паевых инвестиционных фонда компании вошли в топ-10 рынка по стоимости чистых активов, а фонд «Природные ресурсы» стал самым крупным российским фондом акций.

СК «Сбербанк страхование жизни» закончила 2019 год с запланированным снижением сборов, как и весь российский рынок страхования жизни.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Снижение объемов произошло в связи с сокращением сегмента инвестиционного страхования жизни. В то же время приоритетный для нас сегмент накопительного страхования жизни рос рекордными темпами за все время существования компании: количество новых договоров НСЖ выросло в 2019 году на 118% и достигло 155 тыс. Объемы ИСЖ, с нашей точки зрения, пришли в соответствие с реальным спросом клиентов на этот продукт. В 2020 году компания продолжит устойчивое развитие и вновь вернется в зону роста».

СК «Сбербанк страхование» в 2019 году нарастила сборы на 27% — до 20 млрд рублей. Наибольшая часть сборов — более 16,6 млрд рублей — пришлась на страхование имущества физлиц, включая страхование квартир, частных домов и банковских карт. Поступления по этой линии бизнеса выросли на 25%. За прошлый год компания произвела более 1,3 млрд рублей страховых выплат — на 53% больше, чем годом ранее.

При участии «Страхового брокера Сбербанка» в 2019 году было заключено почти 140 тыс. договоров страхования — на 43% больше, чем в 2018 году. Совокупная страховая премия по этим договорам выросла на 24% и составила 7,6 млрд рублей.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Оказание посреднических услуг при заключении договоров страхования — значимое, но далеко не единственное направление работы ʺСтрахового брокера Сбербанкаʺ. Компания активно участвует в создании и выведении на рынок продуктов для корпоративных клиентов банка, оказывает поддержку в урегулировании убытков. В то же время объем страховых сборов по договорам, заключенным при участии брокера, сопоставим с объемами компаний из топ-20 рынка страхования non-life».

Общее количество клиентов, которые доверили управление своими пенсионными средствами НПФ Сбербанка, составило к концу 2019 года около 10 млн человек. 8,7 млн клиентов формируют в фонде накопительную пенсию, а 1,7 млн — являются участниками программ негосударственного пенсионного обеспечения. В 2019 году фонд выплатил более 3,4 млрд рублей по обязательному пенсионному страхованию и 1,85 млрд рублей по договорам НПО.