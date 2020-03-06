В Иркутской области введена система проверки легальности легкового такси

В Иркутской области сообщили разработана и внедрена поисковая информационная система «Проверка легальности легкового такси». Заказчиком системы выступило министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Сервисом легко пользоваться. Он размещен на главной странице официального сайта министерства.

– Подобные системы до этого действовали только в трёх регионах России – Москве, Краснодаре и Новосибирске. Иркутская область – четвёртая, – сообщил начальник управления автомобильного транспорта министерства Денис Шуваев.

Первые три недели эксплуатации нового информационного ресурса подтвердили его повышенную востребованность для жителей Иркутской области, которые пользуются услугами сервисов заказа такси, а также для представителей контрольно-надзорных органов.

Любой пассажир, заказавший легковое такси, может ввести в поисковую информационную систему государственный регистрационный номер транспортного средства и моментально проверить легальность предоставляемой ему услуги (наличие или отсутствие разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси).

В легальном случае пассажир видит информацию о конкретном и реальном перевозчике, владельце разрешения. Это означает, что перевозчик гарантирует соблюдение обязательных требований законодательства: у водителя соответствующий стаж работы, он проходит обязательные медосмотры, техническое состояние транспортного средства проходит предрейсовый контроль и т.д.

Если поисковая система сообщает об отсутствии действующего разрешения на прибывшее транспортное средство, то пассажир должен понимать, что доступ к выполнению его заказа получил нелегальный перевозчик. Даже несмотря на то, что на автомобиль может быть нанесена реклама одного из сервисов заказа такси («Максим», «Яндекс.Такси», «Uber», «Сатурн»), которые фактически являются организаторами нелегального извоза. В отношении этих машин полицией Иркутской области проводятся контрольные мероприятия по пресечению незаконной деятельности лиц в сфере таксомоторных перевозок.

Напомним, что министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области является уполномоченным органом по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, а также по ведению реестра выданных разрешений.