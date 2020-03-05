ВТБ профинансирует строительство онкоцентра АО «Медицина» в Химках

ВТБ открыл кредитную линию АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) на 5 млрд рублей сроком на девять лет. Из них 3,9 млрд рублей будут направлены на строительство Центра ядерной медицины в подмосковных Химках.

Центр площадью 20 тысяч кв м будет включать амбулаторно-поликлинический комплекс с отделениями лучевой и радионуклидной диагностики, радиотерапии и других направлений, а также циклотронный радиохимический комплекс. Окончательная реализация проекта запланирована на 2022 год.

Создание Центра ядерной медицины позволит обеспечивать комплексный подход к диагностике и лечению социально значимых заболеваний с использованием современных радиологических технологий. В их числе: первичная радионуклидная диагностика на молекулярном уровне (диагностика заболеваний и контроль курсов последующей лучевой и радионуклидной терапии), лучевая диагностика методом МРТ (в перспективе применение технологии для совмещения с ПЭТ и ЛТ), лучевая и радионуклидная терапия. В Центре также запланировано собственное производство радиофармпрепаратов.

«ВТБ с особым вниманием относится к социальным проектам, имеющим значение для всей страны. В данном случае речь идёт о появлении медицинского учреждения мирового уровня, где используются самые современные технологии и оборудование, а также применяется уникальная экспертиза в сфере онкологической помощи. Для нас стратегически важно, что предложенное финансирование будет оказано в рамках развития отечественного здравоохранения», — отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

«Центр ядерной медицины, который мы строим в Химках, — это уникальный проект не только для России. Это будет один из самых крупных центров в Европе, для диагностики и лечения онкологических заболеваний здесь будут использоваться самые современные методы. Будет установлено лучшее на сегодняшний день медицинское оборудование от ведущих мировых производителей. Это действительно масштабный социальный проект, требующий значительных инвестиций, и мы с удовлетворением оцениваем сотрудничество с банком ВТБ как с надежным партнером» — прокомментировал Григорий Ройтберг, президент АО «Медицина», академик РАН.

Справка

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) образовано в 1990 году. Это многопрофильный университетский медицинский центр, состоящий из двух лечебных корпусов общей площадью 35 тыс. м2 и включающий поликлинику, стационар, круглосуточную скорую медицинскую помощь и ультрасовременный онкологический центр Sofia. Здесь работают 350 врачей 66 врачебных специальностей. Это первая клиника в России, аккредитованная по международным стандартам качества медицинской помощи JCI, в 2019 году признана Росздравнадзором лидером по обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности в России. АО «Медицина» признана лучшей частной клиникой Москвы конкурсным жюри московского фестиваля в области здравоохранения «Формула жизни-2012». Клиника сертифицирована по международным стандартам ISO 9001:2015, является призером европейского конкурса по качеству EFQM Awards 2012 и лауреатом Премии Правительства РФ в области качества, клинической базой кафедры терапии и семейной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова.