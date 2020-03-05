ПСБ снизил ставки по потребительским кредитам для клиентов сегмента ОПК

ПСБ снизил ставки по потребительскому кредитованию для военнослужащих, сотрудников силовых структур и компаний ОПК до 9%, при условии страхования жизни заемщика, или 11% без страхования. При оформлении кредита онлайн ставка будет снижена еще на 0,5 п.п., до 8,5% и 10,5% соответственно. Получить кредит на сумму от 100 000 до 3 000 000 рублей можно на срок до 7 лет, при этом суммы и сроки кредитования не влияют на ставку — она зафиксирована для всех клиентов-работников оборонного сегмента. Все указанные условия распространяются и на рефинансирование кредитов сторонних банков. Также ПСБ автоматически снижает процентную ставку клиентам с хорошей платежной дисциплиной на 1% каждый год, максимально ставка может быть снижена на 3% от первоначальной, то есть ставка для клиентов сегмента ОПК может быть снижена до 5,5%.

«Фиксированная ставка кредитования и рефинансирования делает программу ПСБ для работников оборонно-промышленного комплекса и сотрудников силовых структур одной из лучших на рынке. За последний год рост кредитования этого сегмента в банке превысил 70%, мы планируем наращивать объёмы», — комментирует Андрей Точеный, директор департамента розничного кредитования ПСБ.

Для справки: Предложение действует для военнослужащих, сотрудников Органов внутренних дел (ОВД), Военной комендатуры, Федеральной противопожарной службы, Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО), Службы внешней разведки (СВР), уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП), таможенных органов Российской Федерации, военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии Российской Федерации, а также для сотрудников компаний, которые связаны с оборонно-промышленной деятельностью.