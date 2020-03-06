Женщины предпочитают практичные подарки

Эксперты Россельхозбанка выяснили, что чаще всего покупают и дарят мужчины в Международный женский день 8 марта. На первом месте оказались цветы: у держателей карт РСХБ в 7 раз увеличиваются траты на эту категорию товаров.



Хорошим дополнением к цветам становятся современные гаджеты – их покупают и дарят женщинам в 4 раза чаще. Также на 8 марта женщины получают в качестве подарков ювелирные украшения и билеты в театр и кино – на это мужчины тратят в 3 раза больше средств. Популярными в качестве подарков являются косметика и парфюмерия – рост трат накануне праздника увеличивается в 2,5 раза. На супермаркеты и детские игрушки затраты россиян увеличивается в 2 раза.



В целом обороты операций по картам в торгово-сервисной сети в мартовские праздничные дни вырастают на 65%.



«При этом основная доля увеличения трат по карточным продуктам во всех категориях приходится на мужчин, а женщины в это время предпочитают получать цветы, подарки и наслаждаться праздником», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.



По экспертным оценкам Банка средний чек подарка на 8 марта в Москве составляет около 7 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 5 тыс. рублей, а в регионах - порядка 2 тыс. рублей.