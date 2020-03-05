РСХБ предлагает своим клиентам к празднику кредит от 7,5% годовых

Предложение от Россельхозбанка «Подарки всем!» дает возможность клиентам взять потребительский кредит по ставке от 7,5% годовых. Использовать кредитные средства, предоставленные Банком в рамках программы, можно на любые цели.



Акция предусматривает специальные процентные ставки для клиентов Банка: от 7,5% для зарплатных клиентов, от 8,5% для работников бюджетных организаций и от 11,5% для остальных физических лиц.



Минимальная сумма кредита составляет 30 000 руб., максимальная – 3 000 000 руб. Работники бюджетных организаций и участники зарплатного проекта АО «Россельхозбанк» могут взять кредитные средства на срок до 7 лет. Остальные клиенты имеют возможность оформить кредит на срок до 5 лет. Для заемщиков, работающих по срочному трудовому договору, срок кредитования не должен превышать срока действия договора.



Рассмотрение заявки и принятие решения по ней занимает до 3 рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов.

Клиент, обратившийся в Банк за кредитом в рамках программы «Подарки всем!», может получить его в течение 30 дней с даты принятия Банком положительного решения о предоставлении кредита.



Стаж, необходимый для оформления кредита, должен быть следующий: для физических лиц не менее 6 месяцев на последнем месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет. Для клиентов, получающих заработную плату на счет, открытый в Банке, или имеющих положительную кредитную историю в Банке, стаж должен быть не менее 3 месяцев на последнем месте работы и не менее 6 мес. общего стажа за последние 5 лет. На клиентов, получающих пенсию на счет, открытый в Банке, требование о наличии общего стажа работы не менее 1 года за последние 5 лет не распространяется.



Воспользоваться акцией можно до 25 апреля 2020 включительно.



«Мы стремимся расширять линейку банковских продуктов, чтобы наши клиенты могли воспользоваться наиболее интересными для них программами. В преддверии праздника каждый сможет воспользоваться предложением по кредиту и порадовать подарками родных и близких», – подчеркнула руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.



Более подробно с информацией можно ознакомиться на официальном сайте Банка.