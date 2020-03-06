Вячеслав Спиренков назначен директором Федеральной кадастровой палаты

Вячеслав Спиренков в соответствии с решением руководителя Росреестра назначен директором Федеральной кадастровой палаты Росреестра. В сфере недвижимости он работает более 20 лет, занимал различные должности в БТИ, Роснедвижимости, Департаменте недвижимости Минэкономразвития России. С 2017 года занимал должность заместителя главы Росреестра, курировавшего работу IT-блока ведомства, а также направления кадастровых работ и землеустройства, геодезии и картографии.

«Основная задача – это трансформация ФКП в одну из ведущих сервисных компаний по обслуживанию IT-инфраструктуры в государственном секторе. Мы должны вывести это направление на новый этап развития - завершить внедрение ЕГРН в оставшихся 34 регионах России, сделать электронные услуги Росреестра еще более доступными и комфортными для наших граждан», - сказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

В Федеральной кадастровой палате Вячеслав Спиренков продолжит цифровизацию учреждения. Основным направлением работы станет продолжение реинжиниринга действующих сервисов Кадастровой палаты и Росреестра.

«Наша основная задача – продолжить развитие Кадастровой палаты как передовой сервисной IT-компании в госсекторе. В наших планах как совершенствование действующих сервисов по предоставлению услуг в электронном виде, так и разработка новых, отвечающих потребностям граждан современных цифровых продуктов, – заявил Вячеслав Спиренков. – Это позволит продолжить планомерное повышение скорости и качества оказания госуслуг и в учетно-регистрационной сфере».

По поручению Правительства России, в текущем году необходимо завершить переход всех регионов на ФГИС ЕГРН.

«Первыми в этом году к ФГИС ЕГРН будут подключены Москва и Московская область, – уточнил глава Кадастровой палаты. – Мы предполагаем, что во втором квартале эти регионы уже будут работать в новой системе».

Внедрение единой информационной системы позволит оптимизировать внутренние процессы, что должно упростить и ускорить процесс получения государственных услуг Росреестра потребителями.

Развитие IT-инфраструктуры ведомства уже позволило существенно сократить сроки оказания госуслуг учетно-регистрационной сферы на 35%. Теперь зарегистрировать право собственности или поставить объект на кадастровый учет можно в среднем за 3–4 дня. Благодаря внедрению Кадастровой палатой нового spv-сервиса получать сведения из ЕГРН можно практически в режиме реального времени.

Как сообщает пресс-служба Кадастровой палаты, Спиренков Вячеслав Александрович родился 3 мая 1976 года в г. Саратове. В 1998 году с отличием окончил механико-математический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, в 2007 г. – Государственный университет управления. Кандидат экономических наук.

Работает в сфере недвижимости с 1998 г.

В 2006–2009 гг. работал заместителем начальника управления, начальником Управления технического учета и инвентаризации объектов капитального строительства Роснедвижимости, в том числе занимался разработкой нормативных правовых актов и реализацией пилотных проектов по ведению кадастрового учета объектов капитального строительства.

В 2009–2013 г. – начальник отдела кадастрового учета и кадастровой деятельности Департамента недвижимости Минэкономразвития России, в том числе отвечал за реализацию Закона о кадастре, переход от земельного кадастра к кадастру недвижимости, создание института кадастровых инженеров.

С июля 2013 г. – заместитель директора Департамента недвижимости Минэкономразвития России. Реализованы проекты по повышению качества и созданию механизмов контроля кадастровой деятельности, повышению эффективности государственного земельного надзора. Принимал активное участие в реализации дорожных карт предпринимательской инициативы.

С ноября 2016 г. по сентябрь 2017 г. – исполнял обязанности директора Департамента недвижимости Минэкономразвития России. В рамках реализации приоритетного проекта Минэкономразвития России участвовал в принятии актов Правительства России по материальному стимулированию сотрудников территориальных органов Росреестра, по внедрению риск-ориентированного подхода в государственном земельном надзоре.

С ноября 2017 г. по февраль 2020 г. – заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Курировал работу управления кадастровых работ и землеустройства, управления геодезии и картографии, управления информационных технологий.