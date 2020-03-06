В феврале 2020 года АВТОВАЗ снизил продажи в России на 7%

В этом году автопроизводитель реализовал на российском рынке 25002 автомобиля LADA – на 7% меньше, чем годом ранее, сообщает «АВТОСТАТ».

В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,4%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером АВТОВАЗа в феврале стала LADA Granta, чья реализация составила 9559 автомобилей (-10%). Второй результат показала LADA Vesta – 8107 проданных машины (+2%). На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, на котором остановили свой выбор 2790 покупателей (-9%). Далее следует внедорожник LADA 4x4, разошедшийся тиражом 2246 экземпляров (-15%). Реализация модели LADA XRAY составила 1538 штук (-20%).