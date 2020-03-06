Житель Иркутской области выплатил долг по алиментам, чтобы продать дачу

Житель Иркутской области выплатил алиментную задолженность, чтобы продать дачу, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Установлено, что мужчина уклонялся от уплаты денег. К моменту, когда его сыну исполнилось 18 лет, сумма долга по алиментам составила 126 тысяч рублей.

«У гражданина отсутствовали денежные средства и имущество, на которые можно было бы обратить взыскание. Также он не был официально трудоустроен», – отмечается в сообщении.

После того, как его сын достиг совершеннолетия, судебным приставом исполнительное производство о взыскании алиментов было прекращено и возбуждено исполнительное производство.

В рамках дела было установлено, что у должника в собственности имеется земельный участок с домом в Ангарском районе и машина «Жигули».

Чтобы побудить должника выплатить деньги, на имущество был наложен арест. Поскольку мужчина собирался продать дачу, он выплатил долг в полном объеме.