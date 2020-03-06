«Кедр» получит беспроцентный займ в 17 млн рублей на производство продуктов из ягод в Тулуне

Фонд развития моногородов выдаст беспроцентный займ в 17 млн рублей резиденту ТОСЭР ООО «Кедр» на производство продуктов из ягод в городе Тулуне Иркутской области, сообщает пресс-служба регправительства.

На эти деньги планируется купить земельный участок, комплекс из трех зданий и оборудовать блочно-модульную котельную для обогрева неотапливаемых ранее площадей.

По итогам реализации проекта откроется новая производственная линия и начнется выпуск джемов, варенья, морсов, а также замороженных и сушеных ягод.

Соглашение на выдачу денег подписано обеими сторонами. Общая стоимость проекта составляет более 30 миллионов рублей.

По информации в сообщении, до конца года предприятия выйдет на полную мощность.