Роспотребнадзор Приангарья обнаружил нарушения санзаконодательства в кулинарном цехе «Слаты»

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в рамках расследования по факту массового отравления продукцией «Слаты» нашли нарушения санитарного законодательства в кулинарном цехе компании, сообщается на сайте ведомства.

В цехе по производству кулинарных изделий на момент инспекции обнаружены нарушение товарного соседства при хранении сырой и готовой продукции, нарушение сроков хранения кулинарных изделий, нарушение дезинфекционного режим на производстве.

В отношении компании составлен административный протокол по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» и направлен в суд. Также взяты пробы пищевой продукции, воды, смывы для лабораторных исследований. В настоящее время они находятся в работе.

Ранее «Слата» прокомментировала ситуацию с отравлениями жителей Приангарья. Пресс-служба компании сообщила, что вся продукция, попавшая под подозрение, снята с реализации и производства.