Проверку звуковых систем оповещения в Иркутске перенесли на 12 марта

Мэрия Иркутска сообщила о переносе проверки звуковых систем оповещения в Иркутске на 12 марта.

Ее проведут с 10.40 до 12.00. Администрация города просит соблюдать жителей спокойствие.

Ранее проверка была запланирована на 6 марта.