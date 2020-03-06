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Проверку звуковых систем оповещения в Иркутске перенесли на 12 марта

6 марта 2020

Мэрия Иркутска сообщила о переносе проверки звуковых систем оповещения в Иркутске на 12 марта.

Ее проведут с 10.40 до 12.00. Администрация города просит соблюдать жителей спокойствие.

Ранее проверка была запланирована на 6 марта.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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