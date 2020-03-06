Женщинам Приангарья чаще всего отказывают в работе из-за пола в строительной и транспортной сферах

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru провели исследование и выяснили, что женщинам Иркутской области чаще всего отказывают в работе из-за пола в строительной и транспортной сферах.

Мужчины чаще всего сталкивались с отказами в HR и туризме.

Стоит отметить, что с отказами из-за пола сталкиваются практически в равной мере как представители сильной половины, так и слабой: 37% женщин и 38% мужчин из Иркутской области заявили, что сталкивались с отказами в приёме на работу на основании их пола, причём в большинстве случаев работодатели открыто говорили об этом.

Кстати, в Иркутской области мужчины сталкиваются с таким проявлением гендерной дискриминации чаще, чем в других регионах России.

Женщины 25-34 лет чаще сталкивались с отказами в трудоустройстве на основании пола, нежели представительницы других возрастных групп.

Также соискательницам отказывают в приеме на работу не только из-за пола: чаще всего сложности при трудоустройстве возникают при наличии малолетних детей, отсутствии супруга и при выходе из декрета.