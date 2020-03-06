Иркутская область вошла в ТОП-5 регионов, где покупают самые дорогие букеты к 8 марта

Иркутская область вошла в пятёрку лидеров среди регионов, где покупают самые дорогие букеты к 8 марта, сообщает ТАСС.

На букет в Приангарье в среднем тратят 1490 рублей. Также больше, чем в среднем по стране, на цветы тратятся жители Красноярского края – 1860 рублей за букет – и Ханты-Мансийского автономного округа – 1661 рубль.

Самые дорогие букеты покупают москвичи. В столице средняя стоимость букета составляет 2765 рублей. Кроме того, покупают роскошные букеты жители Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Башкирии и Самарской области.

Больше всех экономят на цветах жители Удмуртии и покупают букеты в среднем за 485 рублей.

Средняя стоимость букета в России в 2020 году – 1084 рубля, что на 14% больше, чем в 2019-м.

В 2020 году, по информации ТАСС, люди покупают не только монобукеты из роз и тюльпанов, но и сборные композиции.