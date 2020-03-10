Большие экскаваторы для большой стройки. «Тимбермаш Байкал» поставит дорожно-строительную технику на север Иркутской области

«Тимбермаш Байкал» хорошо известен в лесной отрасли, как поставщик качественного оборудования. Но сегодня компания всерьез намерена потеснить конкурентов и на рынке дорожно-строительной техники. Она заключила крупную сделку по поставке экскаваторов John Deere для строительства трубопровода на севере Иркутской области. Между очередным самолетом и торжественным вручением ключей заказчику, с генеральным директором «Тимбермаш Байкал» Виктором Болдаковым побеседовала Газета Дело.

Виктор Болдаков, генеральный директор «Тимбермаш Байкал».

"Тимбермаш Байкал" поставит дорожно-строительную технику на север Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

Крупная сделка

Виктор, мы берем у вас не первое интервью, на которое вы приезжаете прямо с самолета. Все время в разъездах?

– Да, мы часто в дороге. Сейчас с коллегами из John Deere в России вернулись из Усть-Кута, до этого были в Магистральном. Можно сказать, что у нас северное турне.

Я знаю, вы заключили крупную сделку по поставке техники для работы как раз на севере Иркутской области. Расскажите об этом контракте.

– Для нас он достаточно значим. Мы поставляем компании «МагистральЛогистик», занимающейся строительством трубопроводов, два лучших в своем классе экскаватора John Deere E330 LC. Они будут работать на севере Иркутской области, порядка 400 километров к северу от Усть-Кута. Вес каждой машины 33 тонны. Важно, что под экскаваторы мы специально заказывали в Иваново усиленные ковши из высокопрочной легированной шведской стали Hardox, они специально предназначены для работы в условиях экстремально низких температур – до -40 градусов.

"Тимбермаш Байкал" поставит дорожно-строительную технику на север Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

Усиленный ковш связан только с низкими температурами или со структурой грунта тоже?

– Он нужен для того, чтобы взрывать с первого раза скальный грунт. Экскаваторы будут работать на подготовке ложа при строительстве трубопровода. Грунт там характерен тем, что скала, ее еще называют плитняк, лежит под землей. Чтобы плиту разломить, нужно с большим усилием ударить по ней ковшом.

"Тимбермаш Байкал" поставит дорожно-строительную технику на север Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

Какого трубопровода? Для ИНК?

– Да. Иркутская нефтяная компания – один из основных заказчиков «МагистральЛогистик».

Клиенты голосуют за сервис

Экскаваторы с усиленными ковшами, это ведь не первое оборудование, которое «МагистральЛогистик» у вас приобретает?

– Да, совершенно верно. В 2018 году мы поставили заказчику два экскаватора John Deere E260 LC, и он остался очень доволен. То, что мы поставляем еще две единицы техники, говорит о том, что заказчик удовлетворен и самой машиной, и качеством послепродажного обслуживания и поддержки, которые мы предлагаем помимо машины.

Когда подрядчик покупает четвертую машину подряд, это, конечно, впечатляет и говорит об осознанном выборе. Но конкуренция есть на любом рынке, и на рынке дорожно-строительной техники. Расскажите, в чем все-таки ваши преимущества?

– Тут, как говорится, о самом себе можно говорить довольно долго восклицательными предложениями (смеется). Но, в конечном счете, факты и рынок говорят сами за себя. После того, как мы стали, помимо оборудования для лесного бизнеса, в котором мы присутствуем без малого 20 лет, развивать и строительное направление, наша доля на рынке дорожно-строительной техники стала уверенно расти.

Машины John Deere, однозначно, по ряду параметров одни из лучших в своем классе, что грейдеры, что экскаваторы, что бульдозеры. За эту технику голосуют заказчики, но они выбирают не только трактор или экскаватор.

"Тимбермаш Байкал" поставит дорожно-строительную технику на север Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

А что?

– Партнерство на этапе послепродажной поддержки. Клиенты работают в сложных климатических и географических условиях, на большой удаленности от населенных пунктов, в условиях слабо развитой инфраструктуры, и очень важно, чтобы дилер был компетентен, чтобы у него было достаточное количество обученных сервисных инженеров, оснащенных необходимыми инструментами, автомобилями, чтобы быстро решить любой вопрос. В конечном итоге, дилер доказывает свою состоятельность именно на этапе послепродажной поддержки, а заказчик принимает решение приобрести еще одну единицу техники.

Виктор Болдаков, генеральный директор «Тимбермаш Байкал» (слева).

Мэтт Виллс, директор строительного и лесозаготовительного подразделения John Deere в России (справа).

"Тимбермаш Байкал" поставит дорожно-строительную технику на север Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

Люди, инженеры – хорошо. Но когда-то вы говорили, что не менее важен склад с деталями и запчастями.

– Да, один из основных параметров оценки работы дилеров – это, так называемый Fill Rate – показатель уровня сервиса, процент удовлетворенного спроса на запчасти в первый день обращения. Это очень важный параметр, поскольку у дилера склады должны быть спланированы и своевременно профинансированы так, чтобы клиент не ждал. И у нас, без ложной скромности, среди российских дилеров John Deere одна из самых высоких цифр по проценту удовлетворенного спроса – порядка 70-75%.

Мы буквально на днях с моими коллегами – Мэттом Виллсом, директором строительного и лесозаготовительного подразделения и его коллегами из John Deere были на совещании в Усть-Илимске с группой «ИЛИМ» – это наш ключевой заказчик по лесным машинам – они подтвердили, что в 2019 году уровень удовлетворенного спроса на наличие запчастей в первый день обращения составил 73%. Это очень хорошая цифра, которую без ложной скромности, можно произнести вслух.

Дорожные амбиции

Лесная отрасль – это то, с чего «Тимбермаш Байкал» начинал активно развивать свою деятельность в Иркутской области. Но дорожно-строительное направление появилось сравнительно недавно. Есть шансы увеличить долю?

– Однозначно, есть. В прошлом году было 10 лет, как John Deere пришел со строительными машинами в Россию, а мы, соответственно, начали активно продвигать и теснить конкурентов. Конечно, на этом рынке у нас доля пока не такая большая, как в лесном направлении, где мы – лидеры и занимаем около 70% рынка. Тем не менее, мы готовы к конкуренции на рынке дорожно-строительной техники и уверены, что у нас есть всё, чтобы увеличить долю.

"Тимбермаш Байкал" поставит дорожно-строительную технику на север Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

По объему заказов чувствуете, что в Иркутской области идут большие стройки?

– Мы видим серьезный объем промышленного строительства в регионе. Будь то нефтедобыча, газодобыча или прочие ресурсные сегменты экономики. Отдельно можно отметить стройки, которые увеличивают лесоперерабатывающие мощности. Недавно мы были в поселке Магистральный у одного из наших серьезных заказчиков. Посмотрели линию лесопиления, которую они запустили за 9 месяцев – впечатляет, потому что такие заводы увеличивают объем перерабатываемой в нашем крае древесины и таким образом увеличивают налоговую базу. Это очень здорово для нашего региона.

«Хорошая сервисная база – залог успешных продаж»

"Тимбермаш Байкал" поставит дорожно-строительную технику на север Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

Мэтт Виллс, директор строительного и лесозаготовительного подразделения John Deere в России, оценил перспективы региона:

– За последние три года я довольно много путешествовал по России и с уверенностью могу сказать, что Иркутская область является одним из самых перспективных регионов России. Наш официальный дилер «Тимбермаш Байкал» активно развивается на протяжении своей истории: постоянно расширяет филиальную сеть, делая все возможное, чтобы стать еще ближе к месту работы клиентов, инвестирует в свою инфраструктуру и уделяет большое внимание послепродажной поддержке. В конечном итоге именно эти шаги - залог успешных стабильных продаж.

«Для клиентов, выбирающих технику John Deere – мы найдем лучшее решение по условия финансирования»

"Тимбермаш Байкал" поставит дорожно-строительную технику на север Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

Лизинг пользуется у бизнеса все большей популярностью для приобретения дорогостоящего оборудования и техники. И техника John Deere – не исключение. John Deere Financial – это финансовое подразделение корпорации John Deere на территории РФ. Уникальность нашего продукта в том, что мы находим финансовое решение для каждого клиента индивидуально в условиях непростой конъюнктуры рынка, говорит Инна Шишпаренок, территориальный менеджер по финансированию John Deere Financial:

– Экскаваторы John Deere E330LC были приобретены в лизинг, сейчас это довольно востребованный инструмент финансирования. Клиент понимает, как работает лизинг и какие выгоды он может получить. Лизинг от производителя техники (кэптивный), в чем его особенность и отличие от универсальных лизинговых компаний? Основное – это способ стимулирования спроса на производимую технику, поэтому первостепенная задача – не получение сверх прибыли, а продвижение самого продукта. Для этого сегодня у нас есть конкурентоспособное предложение, поддержка от производителя в виде субсидии на определённую линейку техники, точное управление рисками, отлаженные бизнес-процессы. Все это позволяет принимать быстрые решения, предоставлять лимиты финансирования, работать с минимальным пакетом документов. Мы ценим время наших клиентов и упрощаем процесс приобретения техники John Deere в лизинг на всех этапах сделки.

Иван Рудых, Газета Дело