«Мы не просто предоставляем технику – мы помогаем клиенту на ней работать» - «Тимбермаш Байкал» о послепродажном сервисе

Компания «Тимбермаш Байкал» выходит на новый рынок – дорожно-строительной техники. В январе она заключила крупную сделку по продаже в лизинг двух экскаваторов. О том, почему клиенты выбирают технику John Deere и о том, как осуществляется послепродажное обслуживание, Газете Дело рассказал Николай Добрейкин, управляющий по продажам дорожно-строительной техники.

Экскаваторы с большим пятном контакта...

Клиент «Тимбермаш Байкала», компания «МагистральЛогистик», прокладывает магистральные трубопроводы. Именно для этих работ они приобрели два экскаватора John Deere E330LC.

– Машины John Deere – универсальные. Заводская комплектация позволяет эксплуатировать данную технику с различным навесным оборудованием. У модели E330LC, которую выбрал клиент, он очень широк. Можно установить гидромолот, мульчерное оборудование, а также различные ковши – объемом от одного до двух кубометров, со сверхусиленными скальными коронками. За счет того, что у экскаватора удлиненная ходовая тележка, пятно контакта, то есть площадь опоры, больше. Соответственно, нагрузка на грунт снижается, а это значит, что техника может эксплуатироваться на относительно мягких грунтах. Это особенно актуально при прокладке трубопроводов, которые проходят и по жёстким скальным грунтам, и в песчанике.

...И ковши с усиленными щеками

Несмотря на то, что техника John Deere универсальна, «Тимбермаш Байкал» часто доукомплектовывает машины «под заказчика».

– На экскаваторах, которые выбрал наш клиент, уже установлено дополнительное навесное гидравлическое оборудование, но поскольку работы будут проводиться в условиях мерзлоты и разных, в том числе сложных, грунтов, им понадобятся скальные ковши, которые эксплуатируются в самых тяжелых условиях и подходят для работы с негабаритом и материалами с содержанием кварца и других твердых пород. Специально для клиента скальные ковши были дополнительно усилены. Ковши для «МагистральЛогистик» изготовлены из высоколегированной стали. Дополнительно Компания Решке Рус установила более толстые ножи, щеки, защитные пластины. Усиление днища и боковых стенок ковша, а также усиление межзубьевой защиты гарантирует длительный ресурс работы оборудования.

До места работ технику доставим

«Тимбермаш Байкал» готов доставить технику заказчика на место проведения работ.

– Как доставить технику, выбирает заказчик. Мы можем осуществить перевозку самостоятельно, либо клиент перевезет ее с помощью своих транспортных средств. Именно этот экскаватор поедет до месторождения в Усть-Кутском районе на трале, у клиента есть свой перевозчик.

Послепродажная поддержка клиента не имеет срока давности

При выборе поставщика техники очень важным критерием является и послепродажная поддержка клиентов.

– Для клиентов очень важно, чтобы техника работала бесперебойно, а поставщик помогал в ее эксплуатации, оперативно ремонтировал и восстанавливал. Стандартное гарантийное заводское сопровождение по машине осуществляется год, без учета наработки. Также мы можем предложить работу по расширенной гарантии. Для этого заключаем с клиентом сервисный контракт. В целом послепродажная поддержка клиента не имеет срока давности. «Тимбермаш Байкал» всегда готов выполнить работы по послепродажной поддержке клиентов, в том числе, и по б/у технике John Deere. То есть, мы не просто предоставляем технику – мы помогаем клиенту на ней работать.

С компанией «МагистральЛогистик» у нас также заключён сервисный контракт на проведение технического обслуживания, в том числе ремонта, как гарантийного, так и негарантийного.

Конкурентов много, но не все могут обеспечить такой сервис

В Иркутской области идёт большая стройка, рост объемов промышленного строительства видно и по росту спроса на технику, и по активности конкурентов. Их, по словам Николая, достаточно много, но не все могут обеспечить сервис как у «Тимбермаш Байкала».

– На торговых площадках всё чаще и чаще проводятся торги по выбору поставщиков техники, в которых мы тоже принимаем активное участие. Наше преимущество как поставщика техники в том, что мы работаем от своего склада по запасным частям. Многие компании не могут себе этого позволить. Запчасти мы храним и здесь, в Иркутске, и в каждом нашем филиале, а у нас их 18. Регион покрытия компании «Тимбермаш Байкал» – Сибирь и Дальний Восток. Также компания строит собственные дилерские центры в Чите и Улан-Удэ, филиалы уже функционируют, сервисная поддержка осуществляется.

Наталья Понамарева, Газета Дело