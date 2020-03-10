«Сделки еще будут, я уверен» - Игорь Дюсеев, «МагистральЛогистик», о контракте с «Тимбермаш Байкал»

Газовая программа Иркутской нефтяной компании обширная, она включает строительство 260 километров газопровода, и её необходимо выполнить в кратчайшие сроки, рассказал исполнительный директор «МагистральЛогистик» Игорь Дюсеев. Для соблюдения сроков работ компания решила усилиться технически и закупила оборудование John Deere у официального дилера – компании «Тимбермаш Байкал». Как проходила сделка, он рассказал Газете Дело во время торжественной передачи техники, на которую приехали также представители John Deere в России.

Игорь Дюсеев, исполнительный директор «МагистральЛогистик».

"Тимбермаш Байкал" поставит дорожно-строительную технику на север Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

О выборе техники

Компания «МагистральЛогистик» является крупнейшим подрядчиком по строительству линейных трубопроводов в Иркутской области с более чем двадцатилетним опытом работы. Игорь Дюсеев объяснил, почему компания сделала ставку на технику John Deere.

– Мы заключили крупнейшую сделку с «Тимбермаш Байкал» по покупке двух экскаваторов John Deere. Но это не первая наша сделка с ними. Две машины 260-й модели у нас работают уже полтора года и зарекомендовали себя очень хорошо.

Сейчас приобретаем две машины 330-й серии – на них мы делаем особую ставку. Они нам подходят и по тоннажу, и по своим техническим характеристикам. Единственное, в заводской комплектации экскаваторы шли со строительными ковшами, мы предложили внести корректировки, на нашу просьбу в «Тимбермаш Байкал» откликнулись, и для машин были изготовлены усиленные ковши для работы со сложными скальными грунтами.

Как только техника прибыла на место, мы сразу отправили её на месторождение.

"Тимбермаш Байкал" поставит дорожно-строительную технику на север Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

О сроках сделки

О сделке с «Тимбермаш Байкал» договорились достаточно быстро, рассказывает руководитель «МагистральЛогистик».

– Перед новым годом была встреча в нашем иркутском офисе. На ней мы как раз определялись по технике, по основным параметрам, нашли точки соприкосновения, в том числе и вот с этими ковшами, подписали соглашение. Ровно в тот день, как прописано в соглашении, без каких-либо задержек, мы получили технику. Мы этим очень довольны.

"Тимбермаш Байкал" поставит дорожно-строительную технику на север Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

О сервисе

Сервис и послепродажное обслуживание техники не менее важны, чем технические характеристики оборудования. Когда компания ведет большую стройку вдали от населенных пунктов, каждый час простоя может серьезно сказаться на сроках выполнения задач, объясняет Игорь Дюсеев.

Игорь Дюсеев, исполнительный директор «МагистральЛогистик».

"Тимбермаш Байкал" поставит дорожно-строительную технику на север Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

– Почему выбрали «Тимбермаш Байкал»? Они на месторождении чуть ли не каждый день. Там же не только «МагистральЛогистик», там компании лесной отрасли работают, соответственно, там постоянно находятся выездные бригады «Тимбермаш Байкал». Для нас это очень комфортно – механики приезжают в течение трех часов после звонка. Вообще, лучше оператора не придумаешь. Нам есть с чем сравнивать – другие компании могут продать технику и забыть о клиенте, а ты потом хоть в Москву жалуйся.

Мэтт Виллс, директор строительного и лесозаготовительного подразделения John Deere в России (слева). Игорь Дюсеев, исполнительный директор «МагистральЛогистик» (справа).

"Тимбермаш Байкал" поставит дорожно-строительную технику на север Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

О планах

Перед компанией «МагистральЛогистик» стоят большие задачи и перспективы по строительству газовых и нефтяных трубопроводов в регионе.

– Как субподрядная организация, мы выполняем большие объемы работ для Иркутской нефтяной компании, недавно получили предложения работы на Даниловском месторождении, где основным оператором является «Верхнечонскнефтегаз». Объемы промышленного строительства увеличиваются, наши заказчики делают ставку на нас, а мы, в свою очередь, делаем ставку на технику John Deere. Поэтому в перспективе сделки с «Тимбермаш Байкал» будут еще, я в этом уверен.

Иван Рудых, Газета Дело