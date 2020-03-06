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Средняя зарплата жителей Приангарья за год выросла на 1,7% – до 45,9 тысячи рублей в месяц

6 марта 2020

Аналитики Иркутскстата подсчитали среднюю зарплату работников Приангарья с учетом индекса потребительских цен за январь – декабрь 2019 года. Она составила 45,9 тысячи рублей в месяц, что на 1,7% больше, чем годом ранее.

Больше всего в регионе зарабатывают люди, занимающиеся добычей полезных ископаемых – в среднем 96 тысяч рублей в месяц – и сотрудники финансовой и страховой областей – в среднем 68,5 тысячи рублей.

Самые низкие зарплаты наблюдаются в сферах торговли и ремонта транспорта – в среднем 26,3 тысячи рублей в месяц.

Самую низкую зарплату получают работники гостиниц и предприятий общепита – 23 тысячи рублей.

Исследование проводилось без учета наемных работников у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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