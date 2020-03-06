Как женщины ведут бизнес в Москве

Согласно опросу ВЦИОМ, женщины-предприниматели столицы позитивно оценивают текущее состояние своего бизнеса: 59% поставили оценки «хорошо», ещё 30% — «средне».

Большинство участниц исследования открывали бизнес по своей инициативе (72%), около четверти отметили, что инициатива принадлежала родственникам, знакомым. Основными мотивами для открытия своего дела стали самостоятельность, нежелание работать на других (46%) и потребность в профессиональной самореализации (37%), назывались также предложение совместной работы со стороны близких или знакомых (25%) и желание приносить пользу людям и обществу (23%).

Удовлетворённость от своего дела достаточно высокая: три четверти (75%) сказали, что если бы они выбирали карьеру сейчас, то не стали бы ничего менять и также открыли свое дело, 67% хотели бы, чтобы их дети стали предпринимателями.

За последний год половина участниц исследования хотя бы раз посещала бизнес-тренинги и семинары (48%), вебинары (46%), тематические ярмарки и выставки (41%), а также бесплатные программы обучения для начинающих предпринимателей (32%). Среди конкретных городских мер поддержки предпринимателей наиболее известными являются бесплатные консультации и мастер-классы ГБУ «Малый бизнес Москвы» — о них слышали 59% бизнес-леди столицы.

«Очень интересно встречаться с успешными предпринимателями для получения и обмена опытом. Интересны вебинары с возможностью задать вопросы представителям госструктур города Москвы, в том числе по каким-то узким вопросам касательно разных сфер и направлений бизнеса» (онлайн-форум).