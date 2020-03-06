Доллар: печальное ралли не завершено - ИАЦ «Альпари»

Российский рубль накануне обновил минимумы в паре с долларом США от 4 января 2019 года, дойдя до отметки 67,78 руб. Это связано, с одной стороны, с глобальным уходом рынков от рисков, а рубль, как ни крути, вполне себе выраженный риск. С другой, в мире падают цены на нефть - сегодня с утра Brent торгуется по $49,49, - а для рубля как для сырьевой валюты снижение цены базового актива весьма болезненно.

Кроме того, очень мало движения на долговом рынке. А там, где отсутствует генерация валютного потока (нет аукционов ОФЗ и совершенно непонятно, будут ли они на следующей неделе), рубль остается незащищенным.

Все это в комплексе позволяет рассчитывать на продолжение укрепления доллара США к 67,00 руб. для начала - и к 67,50 руб. чуть дальше. В таких условиях, которые сложились на площадках сейчас, нельзя исключать и цели на 68,00 руб. Евро тоже дорожает и уже сегодня может достичь 75,00 руб. Следующей целью подъема единой валюты станет область 75,65 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»