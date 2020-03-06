81 млрд рублей направят на реализацию нацпроектов в Иркутской области в 2020-2022 годах

Ход исполнения национальных проектов обсудили на совещании в Правительстве под руководством исполняющего обязанности Губернатора региона Игоря Кобзева. В 2020 году Иркутская область участвует в реализации 11 национальных проектов из 12, утвержденных Правительством Российской Федерации.

В составе национальных проектов реализуются 67 федеральных проектов, по 52 из них в Приангарье разработаны региональные составляющие. Также в 2020 году планируется участие области в двух федеральных проектах - «Чистая страна» и «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Всего на реализацию национальных проектов в 2020-2022 годах на территории Иркутской области запланирован 81 млрд рублей, в 2020 году – 26,5 млрд рублей, в 2021 году – 27,6 млрд рублей и в 2022 году – 27,23 млрд рублей.

По региональным проектам в 2020 году уже началось освоение федеральных и областных средств. Уже освоено 1,2 млрд рублей из 26,5 млрд рублей, предусмотренных в бюджете, что составляет 4,6 %. Наиболее высокое освоение (10 % и более) сложилось по региональным проектам «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная активность», «Первичная медико-санитарная помощь», «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Освоение средств по остальным проектам начнется в ближайшее время, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.