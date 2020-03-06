На совещании минсельхоза региона Россельхозбанк представит предложения по кредитованию аграрного сектора и участию в нацпроектах

На расширенном совещании минсельхоза региона рассмотрят вопросы банковского кредитования аграрного сектора и участия области в нацпроектах. Свои предложения по этим темам представит АО «Россельхозбанк». Такая договорённость была достигнута сегодня на встрече исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и директора Иркутского регионального филиала банка Натальи Барковой.

Стороны обсудили несколько тем, в том числе реализацию на территории региона федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Между банком и Минсельхозом РФ подписано соглашение о компенсации недополученных расходов по сельской ипотеке, а именно на строительство, приобретение жилого помещения или дома на сельских территориях. Ставка составляет до 3 % годовых. Программа запущена. В Иркутском филиале собрано около 300 заявок от желающих получить ипотеку.

Как рассказала Наталья Баркова, для строительства жилья в территориях банк заинтересован в формировании пула застройщиков, соответствующих требованиям. Игорь Кобзев подчеркнул, что вопрос вынесут на рассмотрение союза строителей для выработки рекомендаций по участию строительного бизнеса в мероприятиях госпрограммы.

Речь также шла об участии Иркутской области в реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

– Правительство региона заинтересовано в вовлечении Иркутской области во все национальные проекты. На расширенной коллегии минсельхоза, которая состоится в конце марта, рассмотрим предложения по данному вопросу с участием банка. Нам интересно ваше видение, в том числе и по развитию территорий в рамках подготовки программы социально-экономического развития области на 10 лет, - сказал Игорь Кобзев.