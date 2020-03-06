Многоквартирный дом на ул. Сергеева в Иркутске достроят до конца 2021 года

Проблемный объект долевого строительства в Свердловском районе Иркутска взят на особый контроль службой государственного строительного надзора. Такое поручение дал исполняющий обязанности Губернатора области Игорь Кобзев. Для решения вопроса создана межведомственная рабочая группа, разработана дорожная карта.

Напомним, что в начале февраля глава региона посетил долгострой на ул. Сергеева и поручил сдвинуть решение проблемы с мертвой точки. Накануне руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области Борис Билалов встретился с инициативной группой жильцов дома.



- Мы обсудим актуализацию проектно-сметной документации и продление разрешения на строительство 13 марта на заседании межведомственной рабочей группы. Основной вопрос – возобновление банкротства застройщика ООО «БазисСтройИнвест». Это позволит приступить к завершению строительства, - рассказал Борис Билалов.

По проекту дом на ул. Сергеева состоит из четырех десятиэтажных блок-секций. Две из них находятся в высокой степени готовности, в них проживают 27 семей, третья возведена частично, к строительству четвертой даже не приступали.

Всего компания-застройщик заключила 139 договоров долевого участия. Строительство началась в 2006 году, в 2010 работы были остановлены, в 2015 компания перестала принимать участие в достройке дома. Через два года налоговая служба исключила её из реестра юридических лиц из-за отсутствия финансово-хозяйственной деятельности.

- Главная задача, обозначенная главой региона, - в сентябре 2020 года возобновить строительство объекта, а до конца 2021 года его достроить, - подчеркнул Борис Билалов.



По оценкам специалистов Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, на эти цели потребуется 250 млн рублей.