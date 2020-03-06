Минорный праздник весны пришел на финансовый рынок России

Первая неделя марта закрывается для российского рынка резким снижением. Еще 3 и 4 марта была надежда на разворот. Но уже видно, что рыночные эмоции не дали шансов хотя бы на кратковременные покупки. При текущей конъюнктуре у ключевых рыночных индикаторов – индексов Мосбиржи и РТС есть шанс снизиться еще на 5% после длинных выходных.

К 17:10 мск Индекс Мосбиржи теряет 3,27%, находясь на отметке 2724 пунктов. Во вторник при негативном развитии событий он может сползти до уровня 2675.

Индекс РТС сегодня похудел почти на 5%, спустившись к отметке 1256. В первую торговую сессии следующей недели он может спустится до уровня 1200.

Рубль оказался под сильнейшим давлением в парах иностранными валютами.

Доллар продолжит рост, но выше 69-70 руб. доллар вряд ли поднимается. Причина ослабления рубля – снижением цен на нефть и принципиальная позиция РФ в вопросе сырьевой добычи на переговорах с ОПЕК+.

Евро имеет шанс консолидироваться в пределах 75-78 руб., но пока остается в сильной позиции и может еще удивить локальными максимумами.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»