3 варианта воздействия вспышки коронавируса на мировую экономику

Экономическая активность оказалась приостановлена и рынки капитала нарушены, поэтому инвесторов волнует, как повлияют происходящие события на глобальный цикл. Сможет ли мировая экономика преодолеть вспышку коронавируса и вернуться на путь роста? БКС Брокер приводит мнение эксперта Четан Ахья, главного глобального экономиста Morgan Stanley, который рассматривает три наиболее вероятных варианта воздействия эпидемии на глобальный рост.

Восстановление отложено

До вспышки эпидемии все показатели свидетельствовали, что мировая экономика восстанавливается после трудных 18 месяцев. Основные индексы PMI достигли дна, а данные опроса по новым заказам показали улучшение по состоянию на октябрь. В декабре после наблюдаемого 6-месячного сокращения мировая торговля снова росла. Несмотря на сохраняющийся скептицизм, эксперты Morgan Stanley заявляли ранее, что эти данные подтверждают тезис о глобальном восстановлении в I квартале 2020 г.



Вспышка Covid-19, безусловно, изменила эту тенденцию и, вероятно, замедлит глобальный рост в текущем квартале. Ключевой вопрос: может ли этот внешний, преходящий шок фундаментально бросить вызов циклу роста? Ответ Morgan Stanley: пока нет, при этом рассматриваются три вероятных сценария развития событий.

Сценарий 1 — Сдерживание к марту

Вспышка вируса сдерживается к концу марта, а сбои производства ограничиваются первым кварталом. Политики в Китае и Азии стремятся оказывать значимую финансовую и денежную поддержку, при этом Китай наращивает свой бюджетный дефицит на 1,2 процентных пункта, сохраняя его высоким второй год подряд. Глобальный рост в годовом исчислении снизится до 2,5% в I квартале, по сравнению с 2,9% в IV квартале 2019 г., но значительно начнет восстанавливается со II квартала.

Сценарий 2 — Эскалация в новых регионах, распространение событий на II квартал

В этом сценарии новые случаи заражения продолжают возникать в других частях мира, достигая пика к концу мая. Перебои в поставках распространяется на II квартал, влияя на прибыльность компаний в отдельных секторах, вызывая рост кредитных рисков. Если неурядицы на рынках активов сохранятся, переломным моментом может стать резкое ужесточение финансовых условий на фоне ослабления корпоративного доверия, снижения капитальных затрат и сокращения штата.

В ответ на это центробанки мира активизируют меры по смягчению, меняя фискальную политику в Азии и Европе и денежно-кредитную политику в США. ФРС уже объявила о неожиданном снижении ставки на полпункта, при этом старший аналитик Morgan Stanley в США Эллен Центнер ожидает, что ФРС снова снизит ставки на четверть пункта на апрельском заседании, а возможно и раньше с учетом изменчивости ситуации. В этом сценарии глобальный рост в среднем составляет всего 2,4% в первой половине 2020 г., но начинает расти в III квартале.

Сценарий 3 — Продолжается в III квартале, обострение рисков рецессии

Глобальное воздействие вспышки коронавируса продолжает распространяться на III квартал, охватывая все крупные экономики. В Китае повторно фиксируется рост новых случаев на фоне возобновления производства. Длительное нарушение экономической деятельности наносит ущерб прибыльности корпораций и компаний, приводит к росту корпоративных кредитных рисков и значительному ужесточению финансовых условий, что усугубляет замедление глобального роста.



Центральные банки начнут новый цикл смягчения с возможностью скоординированного реагирования. В этом сценарии Morgan Stanley ожидает, что средневзвешенная глобальная ставка ДКП упадет до самого низкого уровня с 2012 г. ФРС продолжит сокращение ставки в марте-июне, а при более агрессивной политике доведет ставки до нижней границы.



Фискальная политика ключевых развитых и развивающихся экономик также становится более агрессивной: в Китае — снижение ставки до 2 п.п. Циклически скорректированный первичный дефицит бюджета Китая и стран G4 (Бразилия, Германия, Индия и Япония) увеличивается до 5,1% ВВП в 2020 г. с 4,1% в 2019 г. Глобальный рост в период I–III квартала остается слабым (ниже 2,5%).



Morgan Stanley констатирует, что события, связанные со вспышкой, остаются ключевыми, поэтому считает важным отслеживать следующие признаки:



- Способность обеспечить контроль над вспышками в пораженных районах и масштабы распространения по всей Европе и в США;



- Сталкивается ли Китай с ростом новых случаев после запуска производств;



- Следить за обновлением терапевтических данных в динамике.