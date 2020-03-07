В случае обвала нефти до $40, можем увидеть доллар по 70 рублей, евро - по 80 - прогноз «Фридом Финанс»

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Напряжение на рынке усиливается. На фоне новостей о том, что число зараженных по миру достигло 100 тысяч, зарубежные площадки снова перешли к обвалу, теряя свыше 3%. Индекс Мосбиржи с трудом держится выше 2700 пунктов, РТС балансирует около отметки 1250 пунктов, теряя более 5% с уровней закрытия четверга.

По нашему мнению, индексы придут в норму не раньше, чем придет окончательное решение из Вены, где сейчас проходит заседание членов ОПЕК+, не сумевших договориться с Россией о совместном снижении добычи дополнительно на 1,5 млн баррелей в сутки. Даже самый негативный вариант – без участия Москвы – все равно нивелирует избыток предложения на рынке объемом до 1 млн баррелей, и это приведет к откату вверх нефтяных котировок.

Сейчас баррель торгуется ниже 49 долларов, теряя за сутки около 3,5%. В моменте нефть достигает 47,02 долларов. Ближайший сильный уровень поддержки находится на 44,5 доллара. Мы не исключаем, что нефть может туда уходить из-за роста волатильности и паники на рынке. При экстраординарных событиях следующая за нею цель падения – 41,5 доллара. В обоих случаях, по нашей оценке, речь может идти только о краткосрочном падении до таких цен, которые будут быстро компенсированы ростом на этой же или следующей сессии.

Против рынка растет золото, и это поддерживает котировки Полюса (+3,5%) и Полиметалла (+3,2%). Среднесрочно мы позитивно оцениваем перспективы обеих бумаг – при условии сохранении динамики в драгметаллах. Однако на данный момент бумаги Полюса и Полиметалла выглядят перегретыми. Предвидим на следующей неделе просадки до 7% за сессию в Полюсе и до 11% в Полиметалле.

В число лидеров сегодня также попали акции Норникеля (+4,2%). Компания сообщила о намерении создать промышленный кластер в Финляндии совместно с Fortum и BASF для переработки аккумуляторов. Предприятие станет частью проекта по выпуску 300 тысяч электромобилей в год, и «Норникель» будет одним из поставщиков сырья для топливных элементов. Мы пока не видим причин пересматривать целевую цену по акции. Норникель имеет потенциал роста в этом году 10,6% от текущих уровней.

Российская валюта под вечер не смогла отыграть дневное падение. Евро и доллар по-прежнему на пиках с января 2019 года, поднимаясь до 77,55 и 68,43 соответственно. По нашему мнению, откат валют неизбежен. Равновесные уровни находятся на 2-3 рубля ниже текущих значений. Однако в условиях нынешнего рынка мы можем увидеть котировки валют до 70 рублей за доллар и до 80 за евро. Эти уровни достижимы в случае провала нефти ниже 40 долларов, а также появления других негативных факторов.