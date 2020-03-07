Нефть теряет более 9%, экспортеры нефти не договорились о сокращении добычи

На заседании ОПЕК+ участники организации, в том числе и Россия, не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Об этом сообщают информационные агентства (Reuters, Интерфакс и др.) со ссылкой на свои источники . Участники ОПЕК+ не сумели договориться о более существенном сокращении добычи нефти из-за несогласия российской стороны, отмечают агентства.

Также недавно началось совместное заседание министров стран ОПЕК и не входящих в картель производителей нефти. Данное мероприятие должно было состояться еще утром, но было отложено из-за разногласий по поводу новых параметров сделки ОПЕК+.

Коммюнике, распространенное по итогам заседания альянса, не содержит упоминаний о сокращении добычи нефти, сообщает агентство Bloomberg. В документе отмечается, что министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество и намечают дальнейшие встречи, но точных дат пока нет.



Россия заявила о готовности провести встречу ОПЕК+ в июне, сообщил агентству Интерафакс источник, знакомый с обсуждением вопроса о судьбе сделки по снижению добычи нефти.

На этом фоне нефтяные цены теряют более 9%, котировки Brent обновили минимальные с середины 2017 г. уровни, достигнув отметки $45,3, WTI опустилась к минимальным с августа 2016 г. значениям около отметки $41,8.