Нефть страшнее коронавируса. Эксперт о том, что делать с активами на фоне обвала нефти и роста доллара

Весь февраль на рынке преобладали эмоции, связанные с паникой по поводу распространения коронавируса и последствиями, которые несет эпидемия для экономики. Однако в выходные произошли два события, которые более значимы для рынков и напрямую затрагивают Россию: в рамках заседания ОПЕК+ Россия отказалась снижать объемы добычи, а Саудовская Аравия на этом фоне приняла решение увеличить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей. В таких условиях России стоит готовиться к нефти $27, доллару за 80 рублей и росту ключевой ставки, считает Сергей Малых, директор ООО «Центум», официальный партнер «Атон». Как сохранить свои активы во времена турбулентности, он рассказал SIA.RU.

«Такой волатильности не припомню, но на разворот рынка это не похоже»

Сейчас на рынке преобладают эмоции, связанные с паникой по поводу короновируса и последствиями для экономики.

– «Эмоции могут стать опаснейшим врагом инвестора во времена «просадок». Не позволяйте себе стать жертвой эмоций подобно многим другим инвесторам. Не подвергайтесь влиянию стадного чувства», – говорил Питер Линч. Мне он очень близок его подход по мышлению и подходу в выборе бумаг для инвестиций, – рассказывает Сергей Малых. – Питер Линч известен в мире финансов как превосходный инвестиционный менеджер. На протяжении 11 из этих 13 лет доходность фонда под его управлением существенно превышала доходность индекса S&P 500. К чему я пишу про эмоции?

Сейчас на рынке преобладают эмоции (страх и жадность), связанные с паникой по поводу распространения вируса и последствий в экономике. На этом фоне мы наблюдали снижение по всем классам бумаг. То включается страх на "истерии" с вирусом и рынок снижается, то включается "жадность", боясь упустить низкие цены на активы, и рынок стремительно растет. Такой волатильности на рынке, честно, давно не припомню, но на разворот пока не похоже.

«Рынки уверены, что ФРС всех спасет»

Внезапное решение ФРС удивило и еще больше напугало рынки, считает Сергей Малых:

– Рынки уверены "дядя Федор" (ФРС) в преддверии выборов всех спасет! Буквально на прошлой неделе ФРС США уже удивил своим решением снизив ставку на 0,5%. После которого снова последовало снижение акций, логика проста – «если ставку существенно и внепланово снизили, значит угрозы реальны и значительны», естественно рынок стал закладывать дисконт в стоимость.

«Восстановление будет медленным»

Резкого возврата цен на новые вершины на фоне эпидемии коронавируса эксперт компании «Атон» не будет.

– Cкорее нас ждет медленное восстановление, – говорит Сергей Малых. – В результате затянувшихся "каникул" очень многие процессы в экономике Китая стояли на месте и это привело к разрыву многих цепочек производства и поставок. Индекс PMI в Китае не снизился, а, можно сказать, рухнул в феврале 2020.

В любом случае, потребуется время для восстановления рынков акций. ОЭСР уже снизила свой прогноз роста мировой экономики, поскольку вирус продолжает распространяться за пределы Китая.

В своем последнем промежуточном докладе организация ожидает, что последствия вируса приведут к пересмотру ее прогноза роста мирового ВВП в 2020 году на 0,5 процентного пункта в сторону понижения. По всей видимости, национальные центральные банки постараются предвосхитить ситуацию новыми вливаниями и мягкой денежной политикой.

«России стоит готовиться к нефти $27, доллару за 80 рублей и росту ключевой ставки»

Россия умеет преподносить «сюрпризы», последствия от которых могут быть значимее и существеннее для экономики, чем простая эпидемия коронавируса, уверен эксперт.

– За выходные дни произошло два важных события, касающихся именно России. В рамках заседания ОПЕК + для сдерживания цен нефти Россия отказалась снижать объемы добычи. Саудовская Аравия приняла решение увеличить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки из-за срыва сделки между РФ и ОПЕК. В этой ситуации нас ждёт существенное снижение цены на нефть в район 27$, соответственно девальвация рубля и рост стоимости доллара до уровня 80 руб.

Верным решением в этих условиях было бы повышение ЦБ РФ ключевой ставки, причем не дожидаясь очередного заседания.

Что делать?

Сейчас на рынке сложилась ситуация, которая меняет полностью подход к активам.

– Сейчас необходимо сохранить активы близкие к кэшу или краткосрочные облигации, –поясняет Сергей Малых. – Стоит продать длинные выпуски облигаций., а также высокодоходные облигации, если рынок позволит сделать. В таких ситуациях покупатели просто уходят из таких бумаг.

Если есть в наличии акции или аллокация на акции через фонды, необходимо продажа фьючерсного контракта на индекс ММВБ/РТС в качестве хеджа. Хедж позволит компенсировать убытки по акциям.

Пересидеть шторм помогут из коротких облигаций ОФЗ 26215 и ОФЗ 26205.

Дальше необходимо ждать и внимательно наблюдать, как будет развиваться ситуация, и выкупать снижение в долговых инструментах. Продолжать держать и, возможно, докупать из интересны акции, при этом закрывать хедж по индексу.

Интересными из российских акций для меня стратегически остаются:

– Газпром – появление собственника, наведение порядка в управлении, разворот политики компании в сторону акционеров в долгосрочном плане положительно скажется на капитализации компании. История с короновирусом даёт хорошую возможность купить акции со скидкой.

– Энел России мне нравится своей долгосрочной стратегией, направленной на зелёную энергетику (из российской энергетики единственная такая компания).

– ЛСР – по-прежнему удерживаю в портфеле. Считаю их одним из основных бенефициаров изменений по 214-ФЗ. Из троицы строительных лидеров в России ЛСР, ПИК и Эталон первый мне нравится больше всех.

На иностранных площадках сейчас открылись большие возможности и выбор интересных бумаг. Например, ETF на недвижимость с текущей доходностью 9% в долларах с ежемесячными выплатами, высокодоходные евробонды с доходностью от 6% и выше. Озвученные бумаги интересны в моменте, ситуация очень быстро меняется, поэтому при выборе и приобретении бумаг важна своевременная компетенция.