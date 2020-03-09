Казахстан не приедет на чемпионат мира по хоккею в Иркутск. Продажи билетов переносятся на 16 марта

Сегодня, 9 марта, в дирекцию по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске поступило официальное письмо от Казахстанской ассоциации бенди. В нем сообщается, что национальная сборная Республики Казахстан не примет участия в чемпионате мира среди мужских команд.

Министерство культуры и спорта Казахстана рекомендовало республиканским Федерациям по видам спорта отменить командирование спортсменов в страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, и в целом воздержаться от поездок за пределы Казахстана в целях профилактики. Такие меры поручил принять президент Республики Касым-Жомарт Токаев.

Так как сборная Казахстана должна была выступать в группе А, команды которой играют в Иркутске с 29 марта по 5 апреля, дирекция турнира ждет решения Международной Федерации хоккея с мячом по возможной замене команды Казахстана на другую сборную.

Следовательно, изменится календарь матчей, который также нужно будет утвердить.

В связи с этими изменениями продажа билетов на матчи сильнейшей группы А начнется 16 марта. Напомним, билеты можно будет приобрести как в электронном варианте на сайте чемпионата мира в Иркутске baikal-bandy.ru, так и в бумажном виде в кассах фойе Дворца спорта «Труд».