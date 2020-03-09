Падение фондовых индексов во вторник может составить 8-10%

Георгий Ващенко начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Очевидно, что краткосрочная реакция на падение будет в крайней степени негативной. Утром рынок откроется огромным падением, которое будет продолжаться несколько часов из-за закрытия большого количества маржинколов. Падение цены на нефть является максимальным с 1991 года. НКЦ (клиринговая организация Мосбиржи) не тестировала такой сценарий и не поднимала маржинальные ограничения заранее. Падение Brent превышает 4 допустимых отклонения (так называемые планки), и это вызовет очень большие маржинколы у участников, и, вероятно, приведет к приостановке торгов на некоторое время. В паре USD/RUB тоже не стоит ждать ничего хорошего. На FOREX курс сейчас около 75, и до завтра вырастут еще. У нерезидентов порядка 3 трлн руб. в ОФЗ, и предполагаю, что сценарий падения цены на нефть до $33 за баррель ими не рассматривался и, соответственно, не хеджировался. Выход нерезидентов приведет к резкому ослаблению рубля в течение 1-2 дней.

Минфин и ЦБ пообещали поддерживать рубль. Я не ожидаю, что они будут противостоять оттоку нерезидентов, и если последуют интервенции, то, скорее всего, спустя 1-2 дня, в ограниченном масштабе (палить до 10% резервов для парирования падения рубля из-за выхода нерезидентов из ОФЗ нет смысла), и при росте курса выше 90 за доллар. Равновесная цена сейчас выше 100. Но такого ослабления власти уже не допустят, т.к. это вызовет негативные последствия в экономике.

Нам даже немного повезло, что сегодня выходной день, т.к. возможно, завтра цена на нефть отскочит. Если бы рынок был открыт сегодня, то падение составило бы 12-15%, поскольку российский рынок всегда падает сильнее ведущих мировых площадок. Завтра падение фондовых индексов в рублях может составить 8-10%, если динамика в мире не ухудшится.

В среднесрочном плане стоит ожидать отскок. В Китае вспышка идет на спад (но разгорается в Европе). Постепенно восстановятся производственные цепочки. За 2-3 месяца объем промпроизводства может восстановиться. Соответственно, и цена на нефть пойдет наверх, и не исключено, то в мае будет не $20, как пугает Goldman Sachs, а $50-55. Россия ведет жесткие переговоры с ОПЕК, и в принципе, к ним готова. Но придется тратить деньги на стабилизацию рубля, а ЦБ, вероятно, повысит ставку (не менее чем на 0.50 п.п.) через неделю.