Ценовая война на нефтяном рынке спровоцировала обвал на биржах

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовый рынок США 6 марта вновь закрылся в минусе на фоне сохраняющихся опасений по поводу негативных экономических последствий коронавируса. S&P500 по итогам сессии опустился на 1,71%, до 2972 пунктов. Энергетический сектор потерял более 5,5% из-за падения нефтяных котировок на фоне выхода России из сделки ОПЕК+. Сильный отчет по рынку труда США за февраль позволил отыграть часть потерь в течение сессии. Ожидания экономического роста продолжали слабеть, о чем свидетельствовал взлет популярности казначейских обязательств. Рынок фьючерсов на ставку ФРС по-прежнему транслирует уверенность в том, что на мартовском заседании FOMC диапазон основной ставки будет уменьшен на 50 базисных пунктов.

На мировых фондовых площадках царит паника после неожиданного развязывания ценовых войн на нефтяном рынке и распространения коронавируса в мире. Торги нефтью 9 марта открылись падением почти на 30%, что стало самым сильным дневным движением вниз со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. После провала переговоров ОПЕК+ и выхода России из сделки Саудовская Аравия пообещала с апреля нарастить добычу и предоставить рекордные скидки в размере $6-8 за баррель, что означает начало ценовых войн на сырьевом рынке. На фоне подавленного из-за эпидемии коронавируса спроса рост производства привел к «медвежьему» тренду на сырьевом рынке. Резкое снижение цены увеличивает риск дефолтов для производителей нефти.

Распространение вируса Covid-19 тем временем продолжается. Количество заболевших в мире превысило 100 тыс. человек. Инвесторы опасаются, что эпидемия может спровоцировать рецессию в экономике и массово сокращают позиции в рисковых активах.

Азиатские индексы ушли глубоко в красный сектор. Японский Nikkei падает больше чем на 5%, до минимума с января 2019 года. Китайский CSI потерял 3%. Гонконгский Hang Seng снизился на 4,1%. Европейские фондовые площадки готовятся открыться обвалом сразу на 6-7%.

Спрос на безопасные активы усиливается. Казначейские облигации США резко растут в цене. Ставка по десятилетним американским трежерис обновила исторический минимум, опустившись ниже 0,5%. Нефть марки Brent упала на 26% — до минимума февраля 2016-го на уровне $34 за баррель. Золото торгуется в нуле, выше $1670 за унцию. Таким образом, аппетит к риску сегодня слабый. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящих торгов протестирует февральский минимум в 2850 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением на уровне 8 из 100, что соответствует уровням 2008 года и отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии вируса.

Техническая картина по S&P500 выглядит неблагоприятной. Индекс RSI и MACD остаются подавленными, что говорит о слабости моменте. Индекс широкого рынка продолжает торговаться ниже 200-дневной скользящей средней, свидетельствуя о превосходящих силах «медведей». Ключевой поддержкой выглядит минимум 2020 года на отметке 2855 пунктов. Если индексу не удастся сегодня удержаться выше 2855, то вероятно дальнейшее снижение до тянущейся с 2009 года линии тренда, в район 2600-2700 пунктов.