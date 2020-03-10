«Верхнечонскнефтегаз» начал эксплуатационное бурение на Северо-Даниловском месторождении

Компания «Верхнечонскнефтегаз», входящая в блок добычи НК «Роснефть», приступила к эксплуатационному бурению на первом месторождении Даниловского кластера - Северо-Даниловском. Для освоения месторождения планируется пробурить 95 скважин, большинство из которых будут горизонтальными.

Бурение ведется с использованием современных технологий и новейшего оборудования. Применение дистанционного сопровождения процесса бурения в режиме реального времени позволяет снизить геологические риски и повысить скорость буровых работ.

Также на новом месторождении создана система постоянной видеосвязи между всеми ответственными блоками.

Для повышения эффективности разработки месторождения применяются буровые долота с особым дизайном, который был подобран специально с учетом геологических особенностей Северо-Даниловского месторождения.

Северо-Даниловское месторождение, а также Южно-Даниловское, Верхнеичерское и месторождение им. Лисовского образуют новый Даниловский нефтегазодобывающий кластер «Роснефти».

Синергетический эффект будет достигнут за счет совместного использования транспортной инфраструктуры, оборудования для всех участков кластера и производственных мощностей Верхнечонского месторождения.

НК «Роснефть» впервые применила кластерный метод освоения месторождений на Ванкорской группе на севере Красноярского края. По такому же принципу ведется освоение Эргинского кластера в ХМАО-Югре и в настоящее время он реализуется при создании Даниловского кластера.

Справка:

АО «Верхнечонскнефтегаз» разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, одно из крупнейших в Восточной Сибири, которое расположено в Катангском районе Иркутской области.

Предприятие является оператором работ на лицензионных участках НК «Роснефть» в Иркутской области и Красноярском крае.

Обустройство Северо-Даниловского месторождения включает в себя бурение скважин на десяти кустовых площадках, системы поддержания пластового давления, собственный центр генерации мощностью 31 МВт, нефтепровод и другие первоочередные объекты инфраструктуры.