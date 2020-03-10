В Усольском районе демонтирован незаконный съезд с главной дороги к придорожному кафе

Судебные приставы Усольского района проконтролировали демонтаж незаконного съезда к пункту общественного питания с главной дороги.

По установленным нормам съезд с главной дороги можно организовать на расстоянии не менее 600 метров от перекрестка. Индивидуальный предприниматель нарушил это требование и обустроил подъезд автотранспорта к кафе через 180 метров от кольцевой развязки, что может привести к созданию аварийных ситуаций.

Требования судебных приставов исполнить решение суда по иску ФКУ Упрдор «Прибайкалье» и самостоятельно демонтировать асфальтовое полотно должник отказался, за это неоднократно был привлечен к административной ответственности. В результате работы по сносу были проведены за счет средств взыскателя, понесенные расходы должник обязан будет возместить в полном объеме, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.