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В Усольском районе демонтирован незаконный съезд с главной дороги к придорожному кафе

10 марта 2020

Судебные приставы Усольского района проконтролировали демонтаж незаконного съезда к пункту общественного питания с главной дороги.

По установленным нормам съезд с главной дороги можно  организовать на расстоянии не менее 600 метров от перекрестка. Индивидуальный предприниматель нарушил это требование и обустроил подъезд автотранспорта к кафе через 180 метров от кольцевой развязки, что может привести к созданию аварийных ситуаций.

Требования судебных приставов исполнить решение суда по иску ФКУ Упрдор «Прибайкалье» и самостоятельно демонтировать асфальтовое полотно должник отказался,  за это неоднократно был привлечен к административной ответственности.  В результате работы по сносу были проведены за счет средств взыскателя, понесенные расходы должник обязан будет возместить в полном объеме, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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