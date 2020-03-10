Два случая подделки документов при совершении сделок с недвижимостью выявил Ростреестр в 2019 году

В 2019 году Управлением Росреестра по Иркутской области выявлено два случая использования поддельных документов при совершении действий с объектами недвижимого имущества.

Так в прошлом году ведомством пресечена попытка незаконного снятия запрета на совершение регистрационных действий с квартиры в Ангарске. В качестве основания к поступившему в Управление Росреестра по Иркутской области заявлению было приложено поддельное постановление судебного пристава-исполнителя об отмене наложенного запрета.

Еще один случай использования поддельного документов выявлен ведомством благодаря обращению, поступившему на горячую линию. Представитель организации, оказывающей услуги в сфере недвижимости, обратилась в Управление Росреестра по Иркутской области в связи с расхождением сведений об объекте в представленном клиентом свидетельстве о праве собственности с данными электронного сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». В ходе проверки указанной информации ведомством было установлено, что представленное свидетельство о праве собственности на квартиру в поселке Тальяны Усольского района содержит признаки подделки.

«Сомнения в подлинности тех или иных документов могут возникнуть у регистратора прав на этапе проведения экспертизы. В этом случае ведомство направляет запросы в соответствующие инстанции, которые могут подтвердить подлинность представленных документов. В случае выявления подделок информация направляется в правоохранительные органы. Жителям региона при совершении имущественных сделок также стоит проявлять бдительность и запрашивать в Росреестре выписку на объект из Единого государственного реестра недвижимости», - говорит руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.

Владельцы недвижимого имущества также могут обезопасить себя от мошеннических действий, запретив проведение сделок с недвижимостью без своего личного участия. Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника можно подать в электронном виде в личном кабинете на сайте Росреестра или в любом офисе многофункционального центра. При подаче такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости будет внесена соответствующая запись. Наличие такой отметки является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного на государственную регистрацию прав на эту недвижимость другим лицом. Запрет сделок с имуществом без личного участия собственника позволит избежать мошеннических операций с недвижимостью, которые совершаются посредниками по доверенности.